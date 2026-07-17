باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری - احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: هنوز نرخی از سوی اتحادیه تعاونی‌های مسافری کشور برای اربعین اعلام نشده است و ما درخواست افزایش قیمت را به دلیل یک سر خالی بودن را داده بوده ایم.

رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره سرویس‌های مستقیم اتوبوس به مقصد کربلا، افزود: در ایام اربعین از ظرفیت اتوبوس‌های عراقی و همچنین اتوبوس‌های ایرانی برای جابه‌جایی زائران استفاده می‌شود و خدمات در این بخش مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ارائه خواهد شد.

وی افزود: نرخ کنونی اتوبوس‌های مستقیم به نجف و کربلا حدود ۴میلیون و۲۳۵ هزار تومان است.

براساس این گزارش امروز علی جعفری با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر برگزاری «اربعین ایمن، سهل و ارزان» گفت که امسال با پیش بینی مشوق هایی برای ناوگان حمل ونقل، افزایش قیمت بلیت کنترل شده و «سقف رشد کرایه ها به حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد محدود شده» تا هزینه یک سر خالی بودن اتوبوس ها از جیب زائران پرداخت نشود.این در حالی است که در سال های گذشته، به دلیل بازگشت خالی اتوبوس ها از مرز، کرایه بلیت اربعین در بسیاری از مسیرها تا دو برابر نرخ عادی افزایش می یافت.

اما امسال با اجرای بسته های حمایتی، افزایش قیمت در مسیرهای مختلف کاهش یافته است.

بر همین اساس، قیمت بلیت اتوبوس تهران ـ مهران با اتوبوس ۴۴ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۳۲ نفره یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بلیت تهران ـ شلمچه نیز به ترتیب یک میلیون و ۳۵۰ هزار، یک میلیون و ۸۵۰ هزار و ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و مسیر تهران ـ خسروی نیز یک میلیون و ۱۰۰ هزار، یک میلیون و ۵۵۰ هزار و یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.