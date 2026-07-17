عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز فارس با اشاره به تنوع کم‌نظیر غذایی و تراکم بالای رستوران‌ها در شیراز، بر ضرورت برندسازی برای این کلان‌شهر به عنوان «پایتخت گردشگری غذا» تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امین رحیمی عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس بر ظرفیت شیراز در زمینه تنوع کم‌نظیر غذایی و بیشترین تعداد رستوران و استفاده از این ظرفیت برای تبدیل شدن شیراز به پایتخت گردشگری غذا تاکید کرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند شیراز در حوزه گردشگری غذا، گفت: این کلان‌شهر با برخورداری از تنوع گسترده غذا‌های سنتی، محلی و نوآورانه، یکی از غنی‌ترین مقاصد گردشگری غذایی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد شهری ایفا کند.

رحیمی افزود: شیراز تنها به واسطه آثار تاریخی، فرهنگی و باغ‌های زیبایش شناخته نمی‌شود، بلکه تنوع غذایی این شهر نیز یکی از مهم‌ترین جاذبه‌هایی است که می‌تواند گردشگران داخلی و خارجی را به خود جذب کند. از غذا‌های اصیل و سنتی گرفته تا رستوران‌ها، کافه‌ها، کافی شاپ‌ها و پزندگی‌ها و مجموعه‌های پذیرایی مدرن، همگی بخشی از هویت گردشگری این شهر هستند.

او با اشاره به جایگاه شیراز در صنعت رستوران‌داری کشور اضافه کرد: شیراز از نظر تعداد و گستردگی رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و مراکز عرضه غذا، جایگاه ممتازی در کشور دارد و همین ظرفیت، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری غذا و معرفی فرهنگ غذایی فارس به گردشگران است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین تصریح کرد: فعالان صنفی حوزه غذا با ارائه خدمات باکیفیت، رعایت استاندارد‌های بهداشتی، حفظ اصالت غذا‌های بومی و استفاده از شیوه‌های نوین پذیرایی، نقش مهمی در افزایش رضایت گردشگران و تقویت برند گردشگری شیراز دارند.

رحیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف حوزه غذا گفت: توسعه گردشگری غذایی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، متولیان گردشگری و اصناف است. برگزاری جشنواره‌های غذا، معرفی خوراک‌های بومی، آموزش نیروی انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند جایگاه شیراز را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری غذا در کشور بیش از پیش تثبیت کند.

او در پایان گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس از برنامه‌هایی که به معرفی ظرفیت‌های غذایی شیراز و تقویت کسب‌وکار‌های صنفی این حوزه منجر شود، حمایت می‌کند و معتقد است گردشگری غذا می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان کمک شایانی کند.

منبع: اتاق اصناف فارس

برچسب ها: گردشگری خوراک ، اتاق اصناف فارس ، گردشگری غذا ، شیراز
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