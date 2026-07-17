باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار در بازدید از روند اجرای قطعه چهار بزرگراه زاهدان - خاش، آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه را بررسی کرد و با تأکید بر اهمیت تکمیل این مسیر ارتباطی، خواستار تداوم فعالیت کارگاهها با حفظ کیفیت و سرعت اجرای عملیات شد.
وی با بیان اینکه قطعه چهار این بزرگراه از کیلومتر ۴۱ تا ۷۸ به طول ۳۷ کیلومتر توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) در دست اجراست، بیان کرد: برنامهریزی انجام شده بر تکمیل و بهرهبرداری از محدوده کیلومتر ۴۱ تا ۶۸ متمرکز است و تلاش میشود این بخش زودتر از برنامه زمانبندی تعیین شده در اختیار مردم قرار گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به عملیات آسفالت در محدوده اسکلآباد تا کهنوک اظهار کرد: این مسیر هشت کیلومتر طول دارد که تاکنون ۲.۵ کیلومتر آن آسفالت شده است؛ طبق برنامه، عملیات آسفالت تا دوم مرداد به کهنوک خواهد رسید و تا بیستم مرداد نیز این بخش به بهرهبرداری میرسد.
وی ادامه داد: تعهد امسال در این پروژه اجرای ۱۸ کیلومتر مسیر است که اکنون عملیات اجرایی ۱۳ کیلومتر آن در حال انجام بوده و پنج کیلومتر باقیمانده تا محدوده مورتک نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
بیجار با اشاره به بازدیدهای پیشین از این پروژه گفت: مشکلاتی که در هفتههای گذشته به دلیل تأمین سوخت، فعالیت کارخانه آسفالت و برخی مسائل مالی موجب کندی روند اجرا شده بود، با برگزاری نشستهای مشترک و هماهنگی میان دستگاههای مسئول برطرف شده و اکنون همه جبهههای کاری فعال است.
وی عنوان کرد: هماکنون عملیات خاکبرداری، خاکریزی، اجرای ساببیس و بیس، آسفالت و بتنریزی به صورت همزمان در بخشهای مختلف پروژه در حال انجام است و انتظار میرود روند پیشرفت کار با همین سرعت ادامه پیدا کند.
بیجار با اشاره بر اینکه کیفیت اجرای پروژه در اولویت قرار دارد، گفت: کیفیت آسفالت نسبت به بازدید گذشته بهبود یافته است، اما بخش مهمی از کیفیت نهایی مسیر به اجرای صحیح زیرسازی وابسته است و اصلاح نواقص این بخش نیز همزمان دنبال میشود.
استاندار سیستان و بلوچستان از روند اجرای قطعه پنج بزرگراه زاهدان - خاش نیز بازدید کرد و با اشاره به پیشروی عملیات آسفالت تا محدوده کیلومتر ۲۵، خواستار تکمیل هرچه سریعتر اتصال این قطعه به مسیر موجود در محدوده مجتمع خدماتی رفاهی و ابراهیمآباد با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی شد.
وی گفت: زیرسازی این بخش انجام شده و اجرای لایههای بعدی مسیر نیز ادامه دارد؛ بر اساس برنامه ارائه شده، اتصال این محدوده تا ۲ هفته آینده برقرار خواهد شد.
بیجار با قدردانی از تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه اظهار کرد: با وجود محدودیتهای مالی کشور، اجرای این طرح متوقف نخواهد شد و استانداری در کنار وزارت راه و شهرسازی، رفع موانع اجرایی، تأمین سوخت و پشتیبانی مالی پروژه را تا زمان بهرهبرداری کامل دنبال خواهد کرد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان