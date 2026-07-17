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ایران حق واکنش گسترده به آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند + فیلم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: فشار افکار عمومی آمریکا و تبعات بستن تنگه هرمز، واشنگتن را از جنگ با ایران بیمناک کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فشار افکار عمومی در داخل آمریکا به دلیل افزایش احتمالی قیمت‌ها و تبعات بستن تنگه هرمز، یکی از دلایل اصلی است که مقامات واشنگتن را از آغاز جنگ گسترده با ایران بیمناک کرده است.

وی افزود: ما جنگ فعلی را گسترده می‌دانیم و این حق را برای خود قائل هستیم که بر اساس منافع ملی، با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های خود، پاسخی قاطع و گسترده به دشمن بدهیم.

بروجردی گفت: با تکمیل سامانه‌های پدافندی و آفندی، به مرحله‌ای خواهیم رسید که قدرت بازدارندگی ایران برای ده‌ها سال تضمین شود؛ چرا که امروز ایران در عرصه موشکی جزو چند قدرت برتر دنیا قرار دارد.

 

 

 

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