باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به ویژگی‌های برجسته حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای «امام شهید» اظهار کرد: توفیق بزرگی بود که در روزگاری زندگی کردیم که این بنده صالح خدا در میان ما حضور داشت و با نورانیت، دعا، معنویت و نفس گرم خود، جامعه به‌ویژه جوانان را از برکات فراوان بهره‌مند ساخت. بسیاری از افراد مستعد نیز در پرتو تربیت معنوی ایشان به مراتب بالای سیر و سلوک الهی دست یافتند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به اینکه بندگی خالصانه زمینه هدایت جامعه را فراهم می‌کند، گفت: کسی که تنها رضایت خداوند و رعایت حدود الهی را محور زندگی خود قرار دهد، می‌تواند مردم را به معروف دعوت کرده و از منکر بازدارد؛ همان‌گونه که قرآن مؤمنان را به پاسداری از حدود الهی و دعوت به خیر فرا می‌خواند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با تأکید بر جایگاه والای امام شهید در تبعیت از ولایت بیان کرد: اگر سخن از فتح قله ولایت‌مداری و همراهی با ولیّ کامل باشد، امام شهید در اوج قرار داشت. ایشان در عمل به فرمان الهی مبنی بر همراهی با صادقان و اولیای الهی پیشتاز بود و با شناخت عمیق از سیره اهل‌بیت(ع)، عمر خود را در مسیر اقامه ولایت سپری کرد.

وی اضافه کرد: حاصل مطالعه عمیق و روشمند ایشان درباره زندگی ائمه اطهار(ع)، ارائه منظومه‌ای فکری بود که راهنمای ادامه مسیر انقلاب اسلامی شد و خود نیز تا پایان عمر در همین مسیر مجاهدت کرد.

خطیب جمعه تهران بخش دیگری از سخنان خود را به جایگاه علمی امام شهید اختصاص داد و افزود: اگر سخن از علم و معرفت باشد، ایشان فاتح قله‌های دانش بود. قرآن کریم می‌فرماید خداوند اهل ایمان و دانش را درجاتی والا می‌بخشد و این حقیقت در زندگی امام شهید به‌روشنی قابل مشاهده بود.

وی ادامه داد: امام شهید تا پایان عمر لحظه‌ای از آموختن و پژوهش دست نکشید و با تلاش علمی مستمر به مقام عالم ربانی رسید. ایشان علاوه بر دستیابی به اجتهاد در سنین جوانی، در بسیاری از علوم مرتبط صاحب‌نظر بود و منظومه‌ای فکری و منسجم را شکل داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری اظهار کرد: همین روحیه علمی موجب شد امام شهید نقش تعیین‌کننده‌ای در گسترش نهضت علمی کشور، گشودن افق‌های تازه در عرصه‌های دانش و تبدیل پیشرفت علمی به یکی از راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی ایفا کند. دعوت مستمر ایشان به جوانان و نخبگان برای حرکت در مسیر تولید علم و جهش علمی، منشأ آثار ماندگار و تمدنی شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی امام شهید گفت: ایشان در قله مکارم اخلاق قرار داشت و در یک سیر مستمر معنوی، هر روز جلوه‌ای تازه از فضایل اخلاقی را در رفتار و منش خود آشکار می‌ساخت.

خطیب جمعه تهران افزود: زندگی امام شهید بر اساس سبک زندگی قرآنی و سیره اولیای الهی شکل گرفته بود و زهد، ساده‌زیستی و بی‌رغبتی به دنیا از ویژگی‌های بارز ایشان به شمار می‌رفت؛ ویژگی‌ای که نه‌تنها در زندگی شخصی، بلکه در سبک زندگی خانواده ایشان نیز به‌روشنی دیده می‌شد و جلوه‌ای از پارسایی حقیقی بود.

امام شهید فاتح قله‌های استقامت، جهاد و شجاعت بود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به فرازهایی از زیارت «امین‌الله» اظهار کرد: این زیارت که در قالب دعا، نقشه‌ای برای زیست علوی ترسیم می‌کند، درباره امام شهید به‌گونه‌ای جلوه یافته که گویی همه این دعاها در حق این بنده صالح خدا به استجابت رسیده بود.

وی افزود: امام شهید از صبر، شکر، حسن‌ظن به تقدیر الهی، نگاه مثبت به جامعه و امت اسلامی و نیز تواضع و فروتنی بهره‌ای کم‌نظیر داشت و از مصادیق برجسته «عبادالرحمن» به شمار می‌رفت.

خطیب جمعه تهران تصریح کرد: هر یک از این ویژگی‌ها با خاطرات و نمونه‌های فراوانی از سیره نظری و عملی امام شهید همراه است که طی سه دهه از نزدیک شاهد آن بوده‌ایم و در فرصت مناسب می‌توان آنها را با استناد به آیات قرآن و کلمات اهل‌بیت(ع) تبیین کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به روحیه شجاعت و عزت‌نفس امام شهید گفت: ایشان جز از خداوند متعال از هیچ قدرتی هراس نداشت و هیچ‌گونه ترس، تزلزل یا بیمی از غیر خدا در وجود او دیده نمی‌شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تأکید بر جایگاه امام شهید در عرصه جهاد و مقاومت بیان کرد: اگر سخن از استقامت و جهاد باشد، امام شهید الگویی برجسته و فاتح قله‌های این میدان بود. ایشان راه جهاد را از آغاز جوانی برگزید و با مبارزه علیه رژیم طاغوت، تحمل زندان، تبعید و شکنجه، مسیر مجاهدت را آغاز کرد.

خطیب جمعه تهران اضافه کرد: این مبارزه پس از پیروزی انقلاب نیز در مقابله با جریان‌های منحرف، منافقان، عناصر نفوذی، جریان‌های التقاطی و لیبرال ادامه یافت و در دوران دفاع مقدس نیز در برابر رژیم بعث عراق جلوه‌ای دیگر پیدا کرد.

امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: امام شهید در ادامه این مسیر، مبارزه فکری و فرهنگی با جریان کفر و استکبار جهانی را دنبال کرد، در برابر فتنه‌های سخت ایستاد و سرانجام در بزرگ‌ترین رویارویی تاریخ با جبهه کفر و استکبار، فرماندهی موفق و پیروزمند بود که ضربات سنگینی بر پیکره استکبار جهانی وارد کرد.

امام شهید الگوی حکمرانی اسلامی را به نمایش گذاشت

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران، «امام شهید» را الگوی برجسته حکمرانی اسلامی دانست و اظهار کرد: اگر سخن از حکمرانی خردمندانه، مبتنی بر دانش، حکمت، عدالت، معنویت، پارسایی و زهد باشد، امام شهید در قله قرار داشت و میراثی گران‌بها از مبانی نظری و الگوی عملی مدیریت اسلامی برای حکمرانان، مدیران و سیاستمداران بر جای گذاشت.

خطیب جمعه تهران با اشاره به مردم‌داری امام شهید افزود: هر بار که ایشان را می‌دیدم، به یاد آیه‌ای از قرآن درباره پیامبر اکرم(ص) می‌افتادم که می‌فرماید: «پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمد؛ رنج‌های شما بر او سخت است و نسبت به هدایت و سعادت شما حریص است.»

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تأکید کرد: امام شهید نیز با همین روحیه، عاشق مردم بود و با اخلاص برای خدمت به آنان تلاش می‌کرد.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: کوچک‌ترین گزارشی که از سختی یا رنج مردم به ایشان می‌رسید، موجب نگرانی و تأثر عمیقش می‌شد و با همه توان برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کرد و دیگران را نیز به خدمت‌رسانی دعوت می‌کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی امام شهید گفت: ایشان با خوش‌خلقی، صمیمیت، مهربانی و رفاقت، دل‌های مردم را به خود جذب کرده بود و در اخلاق و مردم‌داری الگویی ممتاز به شمار می‌رفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری همچنین با بیان اینکه امام شهید از آغاز زندگی مجاهدانه خود دلداده شهادت بود، اظهار کرد: همانند اولیای الهی، همواره آرزوی شهادت داشت، با شهدا زندگی می‌کرد، با آنان مأنوس بود و با اشک و دعا از خداوند متعال شهادت را طلب می‌کرد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این بنده صالح خدا که در جایگاه ولی‌امر مسلمین و رهبر محبوب ایران اسلامی قرار داشت، سرانجام در صبح نهم ماه مبارک رمضان و در حالی که روزه‌دار بود، به آرزوی دیرینه خود رسید و همراه با جمعی از یاران و اعضای خانواده خود به شهادت نائل شد.

خطیب جمعه تهران با اشاره به دلتنگی مردم پس از شهادت امام شهید گفت: گمان می‌کردیم پس از تشییع و تدفین پیکر مطهر ایشان در حرم مطهر رضوی، اندکی از اندوه‌ها کاسته شود، اما گذشت تنها یک هفته نشان داد که دلتنگی مردم هر روز بیشتر می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه سخنان خود با اشاره به ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اسارت اهل‌بیت(ع)، به خطبه حضرت زینب(س) در مجلس یزید اشاره کرد و با اشاره به شباهت شرایط کنونی به آن دوران گفت: حضرت زینب(س) با وجود همه مصائب، با صلابت در برابر یزید ایستاد و اعلام کرد که دشمن هرگز نخواهد توانست یاد و راه اهل‌بیت(ع) را از میان ببرد؛ پیامی که ماندگاری جبهه حق و شکست جبهه باطل را به تاریخ آموخت.

حماسه‌ مردم ایران در بدرقه امام شهید مصداق روشنی از تقوای جمعی بود

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه، پس از دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: همه برکات مادی و معنوی در گروی تقوای الهی است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه با اشاره به شرایط کشور، بر ضرورت «جهاد صرفه‌جویی» تأکید کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا، شرایط موجود و جنگی که کشور با آن مواجه است، صرفه‌جویی وظیفه‌ای همگانی است و همه مردم و دستگاه‌ها باید آن را جدی بگیرند. این اقدام، یک وظیفه انقلابی و مبارزه‌ای جدی با جبهه استکبار جهانی به شمار می‌رود.

خطیب جمعه تهران همچنین از موفقیت‌های علمی و ورزشی جوانان کشور قدردانی کرد و افزود: کسب افتخار در المپیادهای بین‌المللی ریاضی و فیزیک، موفقیت تیم‌های ملی ورزشی از جمله والیبال نشسته و تکواندو و همچنین عملکرد تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار، مایه افتخار ملت ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به رفتار آمریکا در قبال تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کرد: ملی‌پوشان کشورمان با وجود رفتارهای ناشایست و غیراخلاقی طرف آمریکایی، با عزت و سربلندی از جایگاه جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

امام جمعه موقت تهران بخش دیگر سخنان خود را به تشییع «امام شهید» اختصاص داد و بیان کرد: حماسه‌ای که مردم مؤمن، بصیر و انقلابی ایران در بدرقه امام مجاهد و شهید خود آفریدند، مصداق روشنی از تقوای جمعی بود.

خطیب جمعه تهران این مراسم را «کاری بزرگ، تاریخی، تمدن‌ساز و ابررویداد تاریخ معاصر» توصیف کرد و گفت: هنوز در میانه این حادثه عظیم قرار داریم و ابعاد، آثار و نتایج آن به‌طور کامل شناخته نشده است. این رویداد باید سال‌ها از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد و بدون تردید آثار تکوینی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری تصریح کرد: این حضور عظیم، زمینه‌ساز نزول برکات الهی، نصرت الهی و تطهیر امت اسلامی خواهد بود و آثار آن در آینده آشکار می‌شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با بیان اینکه ملت ایران در این حماسه، استکبار جهانی را در عرصه جنگ نرم شکست داد، گفت: مردم ایران با این حضور، دستگاه محاسباتی و روانی دشمن را بر هم زدند و استکبار جهانی را دچار سردرگمی و عصبانیت کردند؛ موضوعی که در واکنش‌های بعدی آنان نیز آشکار شد.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: این حضور عظیم، پیام اقتدار ملت ایران را به جهان مخابره کرد، ملت‌های مستضعف و آزادی‌خواه را امیدوار ساخت و چهره‌ای تازه از ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به برخی تحلیل‌ها درباره افول معنویت و انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این حماسه، بطلانی بر ادعای پایان عصر دین و معنویت بود و نشان داد جامعه ایران همچنان پیوندی عمیق با ارزش‌های الهی و ولایت دارد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بیان کرد: حضور مردم در این بدرقه تاریخی، عمق ایمان جامعه و زنده بودن انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت و ثابت کرد انقلاب اسلامی همچنان پدیده‌ای پویا، قدرتمند و اثرگذار در عرصه اندیشه و تحولات جهانی است.

انتقام مطالبه ملت ایران است

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران، با تقدیر از حضور مردم در مراسم تشییع و بدرقه «امام شهید»، اظهار کرد: ملت ایران در این مراسم جلوه‌ای از محبت، وفاداری و عاطفه را به نمایش گذاشتند و میلیون‌ها نفر توفیق یافتند پیکر مطهر ایشان را در شهرهای مختلف زیارت کنند.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: با وجود تلاش‌های گسترده مسئولان برای برگزاری این مراسم، برخی کاستی‌ها نیز وجود داشت، اما این مسائل از عظمت و آثار شگفت‌انگیز این حضور مردمی نکاست. حتی کسانی که به دلیل ازدحام جمعیت موفق به زیارت نشدند، به‌واسطه نیت و حضورشان از اجر و پاداش بیشتری برخوردار خواهند بود.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه این حضور موجب خشنودی حضرت ولی‌عصر(عج) شد، گفت: این مراسم در حقیقت رفراندومی بزرگ برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و نیز تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری ادامه داد: برجسته‌ترین جلوه این حماسه، حضور گسترده مردم با پرچم‌های «یالثارات» بود که نشان‌دهنده مطالبه عمومی برای خون‌خواهی امام شهید و دیگر شهدای کشور است.

وی تأکید کرد: مطالبه انتقام، صرفاً یک احساس نیست، بلکه خواسته‌ای مبتنی بر عقلانیت، شرع و حقوق است و بر اساس آموزه‌های قرآن، خون‌خواهی مظلوم حقی مشروع به شمار می‌رود.

خطیب جمعه تهران افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام خود این مطالبه عمومی ملت را تأیید کردند و اکنون این خواست به یکی از مطالبات اصلی امت اسلامی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه، مراحل تحقق انتقام را در چهار محور تشریح کرد و گفت: نخستین مرحله، مجازات همه کسانی است که در این جنایت نقش داشته‌اند؛ اعم از آمران، عاملان، مباشران و همکاران آنان. وی مدعی شد که همه افراد دخیل در این اقدام باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش نهادهای مختلف در این زمینه گفت: نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی، قضایی، حقوقی و دیپلماتیک هر یک مسئولیت‌هایی در پیگیری این موضوع بر عهده دارند و باید این پرونده را در همه سطوح دنبال کنند.

خطیب جمعه تهران دومین مرحله را هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا در منطقه عنوان کرد و گفت که این روند آغاز شده و حملاتی نیز علیه این پایگاه‌ها صورت گرفته است و هدف نهایی این روند را خروج کامل نیروهای آمریکایی از منطقه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری سومین محور را «حذف رژیم صهیونیستی از نقشه غرب آسیا» عنوان کرد و گفت: تا زمانی که این رژیم در منطقه حضور دارد، انتقام کامل محقق نشده است و آزادی مسجدالاقصی را بخشی از این مسیر دانست.

وی در ادامه، چهارمین مرحله را پایان یافتن جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان عنوان کرد و گفت که این روند نیز آغاز شده و در حال تحقق است.

قدردانی از ملت عراق برای همراهی در تشییع امام شهید

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران، رمز اقتدار جمهوری اسلامی را حفظ وحدت و تبعیت از ولایت دانست و اظهار کرد: این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد و قدرت ما در وحدت، اطاعت از ولی‌امر و انسجام صفوف ملت در برابر دشمنان است. این وحدت، امری مقدس و حیاتی است و باید با عنایت الهی از آن پاسداری کنیم.

خطیب جمعه تهران سپس با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع «امام شهید» گفت: برادران و خواهران عراقی در این حماسه بزرگ، کاری عظیم انجام دادند. از نزدیک شاهد این حضور بودم و حدود ۱۰ میلیون نفر تنها در عراق در این مراسم شرکت کردند؛ حضوری که یادآور بدرقه تاریخی امام خمینی(ره) در ایران بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه بخشی از سخنان خود را به زبان عربی بیان کرد و از ملت، مرجعیت و مسئولان عراق قدردانی کرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به زبان عربی گفت که ملت عراق با حضور حماسی خود در تشییع باشکوه امام شهید، وفاداری و همبستگی خود را با آرمان‌های اسلامی و راه آزادگان به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری همچنین از مرجعیت دینی نجف اشرف، عتبات مقدس، دولت عراق، نیروهای امنیتی، عشایر عراق و همه کسانی که امنیت و نظم این مراسم را تأمین کردند، قدردانی کرد.

امام جمعه موقت تهران از زنان، جوانان و نوجوانان عراقی نیز به دلیل خلق صحنه‌های ماندگار از همبستگی و وفاداری تقدیر کرد و گفت: این حضور، تصویری باشکوه از وحدت سرنوشت ملت‌های منطقه را در برابر جهانیان به نمایش گذاشت.

خطیب جمعه تهران در پایان سخنان عربی خود از خداوند متعال خواست ملت عراق، مقدسات و کرامت این کشور را به حق حضرت محمد(ص) و اهل‌بیت(ع) از هرگونه آسیب و گزند حفظ کند.

تنگه هرمز با مدیریت ایران اداره خواهد شد

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در ادامه خطبه‌های نماز جمعه تهران با بیان اینکه روند افول استکبار جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا آغاز شده است، اظهار کرد: این روند به لطف الهی در جریان جنگ اخیر شتاب گرفته و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران تحقیر شده است.

وی افزود: به برکت ایستادگی ملت ایران، نظم منطقه‌ای و حتی نظم جهانی در حال تغییر است و این مسیری است که با اراده ملت ایران ادامه خواهد یافت و روندی که آغاز شده، در نهایت به شکست پروژه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه منجر خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقض توافقات از سوی آمریکا گفت: آمریکا بار دیگر تعهدات خود را زیر پا گذاشت و با حمله به مناطق جنوبی کشور، اردوگاه‌های نظامی، بیمارستان شهید بقایی، پل‌ها، زیرساخت‌ها، تأسیسات محیط‌زیستی و مراکز صیادی، اقدامات خصمانه‌ای انجام داد.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ، با سرعت، قدرت و حجم بالای آتش، پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار داده و اهداف جدیدی را نیز به فهرست عملیات خود افزوده‌اند.

خطیب جمعه تهران همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت: اکنون بهترین زمان برای رهایی از وابستگی به آمریکا است و دولت‌های منطقه باید از شرایط ایجادشده برای استقلال و پیوستن به جبهه مقاومت استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با قدردانی از مقاومت مردم استان‌های جنوبی کشور، به‌ویژه خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس، اظهار کرد: ملت ایران خود را در کنار مردم این مناطق می‌داند و برای دفاع از آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به تنگه هرمز، تاکید کرد که با نقض توافقات از سوی آمریکا، روند مذاکرات پایان یافته و از این پس روابط میان دو طرف بر اساس قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌شود.

خطیب جمعه تهران تنگه هرمز را «موهبتی الهی» و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی دانست و گفت: این آبراه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، حمایت از جبهه مقاومت و تأمین منافع ملی، نقشی تعیین‌کننده دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با قدرت از تنگه هرمز صیانت خواهد کرد و این آبراه راهبردی تحت مدیریت ایران اداره می‌شود و دیگر تحت هیچ شرایطی به وضعیت گذشته بازنخواهد گشت.