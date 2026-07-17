مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به برنامه‌های تحولی ۲۰ ساله سازمان، از دولت، مجلس و شورای نگهبان خواست با حمایت از اصلاحات ساختاری و قانونی، زمینه پایداری این صندوق بیمه‌ای را برای نسل‌های آینده فراهم کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ایرج نادری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور، بیش از ۵۲ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش دارد و همین گستره خدمات، مسئولیت این سازمان در خدمت‌رسانی به مردم را دوچندان کرده است.

او با تأکید بر نقش تأمین اجتماعی در ایجاد امنیت و آرامش برای کارگران و کارفرمایان و تأثیر آن بر توسعه همه‌جانبه کشور، افزود: سازمانی که امروز ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تعهد و هزینه دارد، دیگر نمی‌تواند با قوانین و ساختارهای قدیمی پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد. از این‌رو، بازتعریف فرآیندها، نوسازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و به‌کارگیری رویه‌های نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کارآمدی سازمان است.

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس با اشاره به برنامه‌های تحولی ۲۰ ساله ارائه‌شده از سوی مدیرعامل سازمان، تصریح کرد: تحقق این برنامه‌ها مستلزم همراهی و حمایت همه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور است. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان انتظار داریم در مراحل تدوین، تصویب و اجرای این برنامه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را یاری کنند.

نادری همچنین با اشاره به توسعه خدمات غیرحضوری سازمان گفت: در جریان جنگ اخیر، با وجود شرایط خاص و آسیب‌پذیری اقشار مختلف جامعه، زیرساخت‌های الکترونیکی سازمان پایدار ماند و حتی یک روز نیز ارائه خدمات با اختلال مواجه نشد. افزون بر این، در برخی موارد تعهدات سازمان پیش از موعد مقرر به ذی‌نفعان پرداخت و ایفا شد.

او با بیان اینکه تأمین اجتماعی فارس با برخورداری از ۳۶ شعبه و مراکز درمانی متعدد، بیش از نیمی از جمعیت استان را تحت پوشش دارد، از همراهی و همکاری کارفرمایان، بازنشستگان، اصناف و دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی کرد و افزود: با وجود افزایش تعهدات قانونی و محدودیت منابع، به‌واسطه همدلی و همکاری شرکای اجتماعی، آرامش و ثبات مطلوبی در حوزه تأمین اجتماعی استان برقرار بوده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی فارس در ادامه بر ضرورت اصلاح قوانین این حوزه تأکید کرد و گفت: پویایی، پایداری و ماهیت بین‌نسلی سازمان تأمین اجتماعی، در گرو اصلاح قوانین بر پایه محاسبات بیمه‌ای و دانش روز است. در این مسیر، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مهم‌ترین پشتوانه و نقشه راه اجرای اصلاحات به شمار می‌رود.

نادری در پایان از دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان خواست با همراهی و حمایت خود، زمینه عبور این صندوق از چالش‌های کنونی را فراهم کنند و تأکید کرد: همه ما امانت‌دار سرمایه‌ای هستیم که باید با حفظ پایداری آن، حقوق و منافع نسل‌های آینده را نیز تضمین کنیم.

برچسب ها: تامین اجتماعی فارس ، تحقق برنامه ، حمایت دولت ، نماز جمعه شیراز
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