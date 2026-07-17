پس از حمله هوایی آمریکا و اصابت پرتابه به شهر ویسیان در بامداد جمعه ارتباطات تلفنی و اینترنتی در این منطقه همچنین شهرستان معمولان در نزدیکی آن دچار اختلال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت مخابرات منطقه لرستان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرده است: به اطلاع مردم بخش ویسیان و شهرستان معمولان می‌رساند، به دلیل بروز اختلال فنی گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی منطقه، در حال حاضر ارتباط تلفن ثابت و همراه در این مناطق با قطعی مواجه شده است.

تیم‌های فنی و عملیاتی مخابرات منطقه لرستان از نخستین ساعات وقوع این اختلال در محل حاضر شده‌اند و با به‌کارگیری همه امکانات، در حال انجام اقدامات لازم برای بازسازی و برقراری مجدد ارتباطات هستند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش بر آن است که ارتباطات بخش ویسیان تا عصر امروز و ارتباطات شهرستان معمولان حداکثر تا بعدازظهر فردا برقرار شود.

برچسب ها: حمله هوایی ، ارتباطات تلفنی
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