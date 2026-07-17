باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی- آمریکایی در بامداد امروز به سه نقطه ریلی در محور بندرعباس، قطار‌های مسافری تا ایستگاه راه آهن فین سیر و مسافران سپس با اتوبوس به بندر عباس منتقل شدند.

تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی در دست اقدام است و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن این مسیر به وضعیت عادی بازگردد.

تا زمان بازسازی این مسیر ریلی، جابجایی مسافران حدفاصل ایستگاه بندرعباس به فین و بالعکس از طریق مبادله قطار به اتوبوس و مجدد به قطار انجام خواهد شد.

مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطار‌ها در این محور از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.