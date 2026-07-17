طبق اعلام شرکت راه‌آهن، عملیات بازسازی مسیر‌های ریلی آسیب دیده در بندرعباس آغاز شده و جابه‌جایی مسافران از طریق مبادله قطار به اتوبوس و مجدد قطار انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی- آمریکایی در بامداد امروز به سه نقطه ریلی در محور بندرعباس، قطار‌های مسافری تا ایستگاه راه آهن فین سیر و مسافران سپس با اتوبوس به بندر عباس منتقل شدند.

تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی در دست اقدام است و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن این مسیر به وضعیت عادی بازگردد.

 تا زمان بازسازی این مسیر ریلی، جابجایی مسافران حدفاصل ایستگاه بندرعباس به فین و بالعکس از طریق مبادله قطار به اتوبوس و مجدد به قطار انجام خواهد شد.

مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطار‌ها در این محور از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

برچسب ها: راه آهن ، مسیر ریلی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
چرا هنوز بوشهر به خط ریلی متصل نیست... سرکار خانم دکتر وزیر راه و شهرسازی پاسخگو باشید ___ دروغها را باور نداریم...
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