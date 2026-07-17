باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام مفقودی یک نوجوان ۱۳ ساله در روستای باروت‌آغاجی از توابع بخش شادیان شهرستان چاراویماق، نیرو‌های امدادی هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی با اجرای عملیاتی گسترده، موفق شدند این نوجوان را پس از بیش از ۱۳ ساعت جست‌و‌جو سالم پیدا کنند.

صابر جودی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی، گفت: ساعت ۱:۵۵ بامداد پنجشنبه ۲۵ تیرماه، گزارش مفقودی این نوجوان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

به گفته وی، بلافاصله پس از دریافت این گزارش، دو تیم امداد و نجات از پایگاه بین‌جاده‌ای یادمان شهید لطفی‌منش (بارگاه) و پایگاه امدادی موقت نصیرکندی، به همراه تیم پهپادی معاونت امداد و نجات هلال‌احمر استان به منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه عملیات جست‌و‌جو با مشارکت نیرو‌های محلی و به‌طور همزمان در دو بخش زمینی و هوایی انجام شد، افزود: نجاتگران در این عملیات، مناطق کوهستانی، مراتع و دره‌های اطراف روستا را به مدت بیش از ۱۳ ساعت پایش کردند.

جودی ادامه داد: سرانجام ساعت ۱۵:۳۰ همان روز، این نوجوان در یکی از دره‌های اطراف روستا و در فاصله حدود چهار کیلومتری باروت‌آغاجی توسط نیرو‌های امدادی پیدا شد.

وی با بیان اینکه این نوجوان در سلامت کامل به آغوش خانواده بازگشت، تاکید کرد: عملیات امداد و نجات با موفقیت به پایان رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در پایان از همکاری نیرو‌های محلی و تلاش بی‌وقفه نجاتگران هلال‌احمر در این عملیات قدردانی کرد.

منبع:جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی