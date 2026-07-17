باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی‌پور در نشست ستاد ویژه اربعین استان ایلام که با حضور قائم‌مقام وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی برنامه‌ریزی‌های متمرکزی را برای تأمین ناوگان مورد نیاز در ایام اربعین تدوین کرده و رایزنی‌های لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت اتوبوس‌های برون‌مرزی نیز در حال پیگیری است.

وی افزود: تامین سوخت ناوگان از اولویت‌های مهم ستاد اربعین است که با پیش‌بینی ایستگاه‌های سیار و تفکیک جایگاه‌های درون‌شهری از محل‌های اختصاصی اتوبوس‌ها تدابیر لازم اتخاذ شده است تا سوخت‌گیری ناوگان در مبادی ورودی و خروجی بدون هیچ‌گونه اختلالی انجام شود.

دشتی‌پور بیان کرد: زیرساخت‌های رفاهی پایانه مرزی برکت چون سرویس‌های بهداشتی، سامانه‌های سرمایشی و امکانات رفاهی آماده بهره‌برداری است و طرح‌های ترافیکی نیز با هدف جلوگیری از گره‌های کور ترافیکی و مدیریت هوشمند تردد اتوبوس‌ها در محدوده پایانه اجرا شده است.

بهسازی جاده‌ها و مدیریت نرخ بلیت

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت که عملیات روکش آسفالت و بهسازی چهار مقطع از راه‌های استان با هدف افزایش ایمنی تردد زائران انجام شده است.

وی اضافه کرد: نرخ مصوب بلیت اتوبوس بر اساس ابلاغیه اتحادیه کشوری تعیین شده و پیش‌فروش از مبدأ پایانه برکت به مقصدهای تهران، مشهد و اصفهان آغاز شده است.

دشتی‌پور گفت که اکنون روزانه ۱۰ دستگاه اتوبوس برای پیش‌فروش در اختیار زائران قرار دارد که این ظرفیت متناسب با افزایش تقاضا، تغییر خواهد کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام تاکید کرد که سال گذشته ۱۲۹ هزار نفر از زوار با استفاده از متوسط ۷۲۰ سفر روزانه و رسیدن این رقم به ۸۵۰ سفر در ایام اوج اربعین جابجا شدند.

منبع: راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام