آمریکا بار دیگر بدعهدی خود را ثابت کرد/ اقتدار نظامی باید با قدرت اقتصادی تکمیل شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز، با تسلیت فرارسیدن پنجم صفر، سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، اظهار کرد: مردم مؤمن همچون سال‌های گذشته با برپایی مراسم عزاداری، ارادت و محبت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان خواهند داد.

او در ادامه از حمایت‌های مردم فارس و شیراز از ملت لبنان قدردانی کرد و گفت: نماینده حزب‌الله لبنان در آیین نماز جمعه شیراز حضور یافت و پیام قدردانی مردم و مقاومت لبنان را از همراهی و پشتیبانی مردم شیراز منتقل کرد؛ همراهی‌ای که سرمایه‌ای ارزشمند برای جبهه مقاومت به شمار می‌رود.

امام جمعه شیراز با اشاره به وعده الهی درباره پیروزی جبهه مقاومت افزود: بر اساس وعده صریح قرآن کریم، حزب‌الله در نهایت پیروز خواهد شد و شکست و رسوایی نصیب رژیم صهیونیستی و حامیان آن خواهد شد.

او همچنین از خدمات سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی تقدیر کرد و گفت: این دو مجموعه با ارائه خدمات گسترده به اقشار مختلف جامعه، نقش مؤثری در حمایت از مردم ایفا می‌کنند و شایسته قدردانی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تحولات اخیر و عملکرد دولت آمریکا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حسن نیت، صداقت و پایبندی خود به تعهدات را اثبات کرد، اما آمریکا همچون گذشته نشان داد که حتی به تعهدات و امضای خود نیز وفادار نیست.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: امروز حتی بسیاری از تحلیلگران آمریکایی نیز اذعان دارند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده، اما دولت آمریکا بار دیگر مسیر بدعهدی و پیمان‌شکنی را در پیش گرفته است؛ رفتاری که به عنوان سندی تاریخی در حافظه ملت‌ها باقی خواهد ماند.

او با بیان اینکه تمدن نوین اسلامی بر پایه ارزش‌های اخلاقی بنا شده است، افزود: صداقت، وفای به عهد و جوانمردی از ویژگی‌های ملت ایران است، در حالی که طرف مقابل با دروغ‌گویی، بدعهدی و نقض پیمان شناخته می‌شود.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است، گفت: ملت ایران همواره مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی را با حفظ عزت و عدالت دنبال کرده، اما هر زمان دشمن راه زورگویی و تجاوز را برگزیده، پاسخ متناسب و قاطعی دریافت کرده است.

او ضمن قدردانی از عملکرد نیرو‌های مسلح کشور افزود: ارتش، سپاه و سایر نیرو‌های دفاعی جمهوری اسلامی در برابر اقدامات دشمن، اقتدار و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند و این قدرت دفاعی، پشتوانه‌ای مهم برای دیپلماسی کشور محسوب می‌شود.

آیت‌الله دژکام با استناد به آیات قرآن کریم درباره اصل بازدارندگی اظهار کرد: اسلام هرگز مسلمانان را به تسلیم در برابر متجاوز فرا نخوانده، بلکه بر پاسخ قاطع به دشمن تأکید کرده تا زمینه تکرار تجاوز از بین برود.

او با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخ، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از انقلاب، هزینه‌های سنگینی برای حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور پرداخت کرده است.

امام جمعه شیراز افزود: کشوری که صد‌ها هزار شهید تقدیم انقلاب و میهن کرده، نباید هیچ‌گاه پیام ضعف به دشمن ارسال کند و ملت ایران هر زمان که رهبر معظم انقلاب فرمان دهند، همچون گذشته با وحدت و انسجام از کشور دفاع خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه اقتدار نظامی امروز موجب افزایش اعتماد و دلگرمی مردم شده است، تصریح کرد: ایران مقتدر تنها با توان دفاعی شکل نمی‌گیرد و تقویت قدرت اقتصادی نیز باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

او ادامه داد: پس از ناکامی دشمن در رویارویی مستقیم، تلاش‌ها برای اعمال فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است؛ از این رو همه دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی و آحاد مردم باید جهاد اقتصادی را جدی بگیرند و هر فرد در جایگاه خود برای تقویت اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به گرمای شدید در برخی استان‌های کشور، از مردم خواست با مدیریت مصرف برق، امکان خدمات‌رسانی بهتر به مناطق گرمسیر را فراهم کنند.

او افزود: یکپارچه بودن شبکه برق کشور موجب می‌شود هر میزان صرفه‌جویی در مصرف، به تأمین برق استان‌هایی که با گرمای شدید مواجه هستند، کمک کند.

امام جمعه شیراز همچنین از مردم خواست در ارسال آب آشامیدنی برای رزمندگان مشارکت کنند و گفت: تأمین آب مورد نیاز نیرو‌های مستقر در خطوط مقدم، علاوه بر رفع نیاز‌های آنان، از نظر روحی نیز پشتوانه‌ای ارزشمند برای مدافعان کشور به شمار می‌رود.

آیت‌الله دژکام در خطبه نخست نماز جمعه نیز با اشاره به فراز‌هایی از خطبه متقین در نهج‌البلاغه، تقوا و معنویت را زیربنای شکل‌گیری حماسه‌های ماندگار دانست و اظهار کرد: هر حرکت بزرگ و اثرگذار در تاریخ اسلام و ایران، از ایمان، معرفت و عشق به خداوند سرچشمه گرفته است.

او با اشاره به فرهنگ عاشورا و سیره امام حسین (ع) تصریح کرد: انسان‌های باتقوا اسیر جلوه‌های دنیا نمی‌شوند و هرگاه حفظ دین، عزت و آزادی اقتضا کند، از جان خود نیز دریغ نخواهند کرد؛ همان مسیری که شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان میهن پیمودند و امروز نیز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا بر آن استوار ایستاده است.