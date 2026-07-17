مدیرکل حفاظت محیط زیست قم تاکید کرد:ایجاد فضای سبز نقش مؤثری در کاهش آلودگی صوتی به هنگام نشست و برخاست هواپیما و کاهش گرد و غبار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - سیده مریم محمدی،مدیرکل حفاظت محیط زیست قم پس از بازدید از مراحل ساخت باند فرودگاه بین المللی که با حضور استاندار قم انجام شد در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه فرودگاه باید در طرح های بیان‌زدایی در اراضی اطراف آن مشارکت کند،تاکید کرد:احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، مدیریت انواع پسماندها و جلوگیری از آلودگی آب، هوا و خاک و ایجاد فضای سبز از جمله الزامات زیست محیطی است که در همه پروژه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: ایجاد فضای سبز نقش مؤثری در کاهش آلودگی صوتی به هنگام نشست و برخاست هواپیما، کاهش گرد و غبار و ... خواهد داشت.

محمدی گفت:فرودگاه‌های بین المللی (چانگی) در سنگاپور، (حمد) در قطر و (اینچئون) در کره جنوبی با توسعه گسترده فضای سبز، کاهش مصرف انرژی و مدیریت پیشرفته پسماند، الگوهای موفقی در حوزه فرودگاه‌ های سبز به شمار می روند.

گفتنی است، عملیات عمرانی فرودگاه بین‌المللی قم از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در ۲۰ کیلومتری شهر قم و در فاصله ۱۲۵ کیلومتری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) کلید خورد، اما به دلایل مختلف حقوقی و کارشناسی سال‌ها با توقف مواجه بود . با این حال، در ماه‌های اخیر و با پیگیری‌های مستمر استانداری و حمایت‌های ملی، روند اجرایی این پروژه شتاب قابل توجهی یافته است.

پیش از این نیز در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳، رئیس‌جمهور شهید در جلسه پیگیری مسائل ویژه استان قم، دستورات لازم برای رفع موانع و شروع اجرای این پروژه را صادر کرده بود .

این طرح در زمینی به وسعت حدود ۲۶۵۰ هکتار و در ۲۴ کیلومتری جنوب‌غربی قم طراحی شد تا پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل هوایی و گردشگری مذهبی شهر باشد. در سال‌های نخست، مذاکراتی با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌های چینی برای تأمین اعتبار انجام شد، اما به نتیجه نرسید. پس از سال‌ها توقف، در اردیبهشت ۱۴۰۴ عملیات اجرایی دوباره آغاز شد و اکنون با آماده‌سازی نسخه جدید طرح جامع، مسئولان امیدوارند در صورت تأمین اعتبارات لازم، فاز نخست فرودگاه تا پیش از سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری برسد.