شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهر دیباج استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم پرشور و تأثیرگذار شب هفتم رهبر شهید انقلاب و خانواده معزز ایشان، در مصلی شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان برگزار شد. مردم ولایتمدار این شهرستان، نه تنها داغدار فراق یاران، بلکه استوارتر از همیشه بر پیمان خویش با راه شهدا ایستاده‌اند.

این آیین معنوی، با سخنرانی پرمحتوا و مرثیه‌سرایی جانسوز و حزن‌انگیز کربلایی مهدی سعدی، فضایی ملکوتی به این مجلس بخشید.

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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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