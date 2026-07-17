مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از اجرای احکام قانونی در سطح حدود ۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس درزی نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس از اجرای احکام قانونی و قطعی در راستای صیانت از اراضی کشاورزی در مناطق سیبده و آهنگرکلا خبر داد و گفت: این اقدامات در چارچوب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته است.

او با اشاره به اهمیت حراست از بستر تولید و امنیت غذایی، افزود: در اجرای دو فقره تبصره ۲ ماده ۱۰ و همچنین دو حکم قطعی ماده ۳، مجموعاً به مساحت ۲ هکتار از اراضی کشاورزی این مناطق که دچار تغییر کاربری غیرمجاز شده بودند، قلع‌ و قمع و اعاده وضع به حالت سابق انجام شد.

درزی نیا با تأکید بر اینکه این عملیات با هماهنگی مقام قضایی و با حضور نمایندگان دادستانی و نیروی انتظامی صورت گرفته است، گفت: برخورد با متخلفان تغییر کاربری اراضی به صورت مستمر ادامه دارد و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست، چراکه هر متر مربع از خاک حاصلخیز کشاورزی، سرمایه ملی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس در پایان با اشاره به نقش نظارتی این مدیریت، خاطرنشان کرد که گشت‌های یگان حفاظت از اراضی کشاورزی به‌صورت شبانه‌روزی در سطح شهرستان فعال هستند و شهروندان نیز می‌توانند هرگونه موارد تخلف را به سامانه ارتباطی این مدیریت گزارش دهند.