باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندرو هودیشتئانو، تحلیلگر نظامی و دیپلماتیک، به الجزیره گفت که زمان دیپلماسی به حالت تعلیق درآمده است.
او گفت: «دیپلماسی لزوماً از بین نرفته، اما به حالت تعلیق درآمده است. در نهایت، آمریکا و ایران باید از این جنگ خارج شوند. این برای هیچیک از طرفین سودمند نیست. بنابراین آنها به دنبال نتیجهگیری خواهند بود.»
اما هودیشتئانو خاطرنشان کرد که از ابتدای این جنگ، هر دو طرف اهداف متفاوتی و برداشتهای متفاوتی از آنچه که مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ باید شامل شود، داشتهاند.
او گفت: «بنابراین اکنون ما به این نوع تله نظامی کوچکتر بازگشتهایم که در آن تنگه [هرمز] به نقطه کانونی تبدیل میشود.»
او افزود: «مطمئن نیستم که به جنگ تمامعیار بازگردیم، اما این نوع سیاست در لبه پرتگاه است که تنش را افزایش میدهد. ما در خطرناکترین نقطه در دو ماه گذشته قرار داریم.»
منبع: الجزیره