یک تحلیلگر نظامی و دیپلماتیک گفت زمان دیپلماسی به حالت تعلیق درآمده و آمریکا و ایران در «خطرناک‌ترین نقطه دو ماه گذشته» قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندرو هودیشتئانو، تحلیلگر نظامی و دیپلماتیک، به الجزیره گفت که زمان دیپلماسی به حالت تعلیق درآمده است.

او گفت: «دیپلماسی لزوماً از بین نرفته، اما به حالت تعلیق درآمده است. در نهایت، آمریکا و ایران باید از این جنگ خارج شوند. این برای هیچ‌یک از طرفین سودمند نیست. بنابراین آنها به دنبال نتیجه‌گیری خواهند بود.»

اما هودیشتئانو خاطرنشان کرد که از ابتدای این جنگ، هر دو طرف اهداف متفاوتی و برداشت‌های متفاوتی از آنچه که مذاکرات دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ باید شامل شود، داشته‌اند.

او گفت: «بنابراین اکنون ما به این نوع تله نظامی کوچک‌تر بازگشته‌ایم که در آن تنگه [هرمز] به نقطه کانونی تبدیل می‌شود.»

او افزود: «مطمئن نیستم که به جنگ تمام‌عیار بازگردیم، اما این نوع سیاست در لبه پرتگاه است که تنش را افزایش می‌دهد. ما در خطرناک‌ترین نقطه در دو ماه گذشته قرار داریم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۶ تير ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی . از مسئولان مربوطه استدعا داریم که برای اعزام ما جانفداها که بالای ۳۰ میلیون نفر ثبت نام کردیم ، به جنوب و جنگیدن با آمریکا و گرفتن انتقام هرچه سریعتر اقدام کنند .
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
این دیپلماستی هست نه دیپلماسی. افتاد!!؟؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
دیپلماسی به جایی نرسید ، ادامه ی کار با نیروهای مسلح کشور ایرانه 🇮🇷
۰
۸
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