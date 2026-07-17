باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجتالاسلام محیالدینی، امام جمعه مهریز، در خطبههای این هفته نماز جمعه با گرامیداشت ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را از ارکان مهم نظام اسلامی و پاسدار احکام شرع و قانون اساسی دانست و اظهار کرد: شورای نگهبان نقش اساسی در صیانت از سلامت و مشروعیت انتخابات دارد و به تعبیر رهبر انقلاب، «نبض نظام اسلامی» است.
وی از اعضای شورای نگهبان و هیئتهای نظارت قدردانی کرد و برای آنان آرزوی توفیق خدمت داشت.
وی همچنین با تبریک هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی، از حضور جمعی از ناشنوایان در نماز جمعه تقدیر کرد و گفت: برای نخستین بار خطبههای نماز جمعه با زبان اشاره برای این عزیزان ترجمه شد تا آنان نیز از معارف و پیامهای نماز جمعه بهرهمند شوند.
امام جمعه مهریز با بیان اینکه سازمان بهزیستی مرهمی بر رنج توانخواهان، سالمندان، کودکان بیسرپرست و آسیبدیدگان اجتماعی است، افزود: در کنار مسئولیت دستگاههای خدمترسان، خیران و مردم نیز میتوانند با مشارکت در پویشهای حمایتی و کمکهای مردمی، در کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی در ادامه با اشاره به هفته تأمین اجتماعی، بر ضرورت حمایت از بیمهشدگان، کارگران، بازنشستگان و ازکارافتادگان تأکید کرد و گفت: مسئولان تأمین اجتماعی باید با صیانت از حقوق بیمهشدگان و رسیدگی به مشکلات درمانی و معیشتی بازنشستگان، به وظایف خود بهدرستی عمل کنند.
حجتالاسلام محیالدینی با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، از این بانوی بزرگوار به عنوان مظهر صبر و مظلومیت یاد کرد و برای رفع مشکلات مردم از خداوند متعال طلب عنایت و گشایش کرد.
امام جمعه مهریز در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: این پیام، فصل جدیدی در گفتمان مقاومت گشود و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، محاسبات دشمن را بر هم زد و بار دیگر پیوند عمیق مردم با ولایت را به نمایش گذاشت.
وی با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار کشور، از نیروهای مسلح بهدلیل فداکاری و حضور مؤثر در شرایط حساس قدردانی کرد و خواستار پاسخ قاطع به هرگونه تهدید دشمنان شد. همچنین از دولت خواست با اتخاذ راهکارهای جدید، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بدون وابستگی به تحولات خارجی و تحریمها دنبال کند.
حجتالاسلام محیالدینی در پایان با اشاره به مشکلات رانندگان کامیون در مهریز، این قشر را از شریفترین و زحمتکشترین اقشار جامعه دانست و گفت: رانندگان در همه شرایط، بهویژه در روزهای اخیر، نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی و خدمت به مردم ایفا کردهاند.
وی با بیان اینکه حدود دو هزار کامیون در شهرستان مهریز فعال است، از مسئولان استان خواست با برگزاری نشست مشترک با نمایندگان رانندگان، مطالبات صنفی آنان را با رویکردی عادلانه، منطقی و به دور از برخوردهای احساسی بررسی و برای رفع مشکلات این قشر، تصمیمات عملی و مؤثر اتخاذ کنند.
منبع؛ روابط عمومی