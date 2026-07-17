باشگاه خبرنگاران جوان - روند سالمندی جمعیت در ایران با شتاب در حال افزایش است و شهر‌ها فرصت محدودی برای آماده شدن در برابر این تغییر جمعیتی دارند. شهر‌ها امروز نیازمند بازطراحی زیرساخت‌های خود متناسب با نیاز‌های سالمندان هستند.

امروزه مفهوم «شهر دوستدار سالمند» یکی از شاخص‌های توسعه پایدار شهری با تاکید بر کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی، امنیت، سلامت و حفظ کرامت سالمندان است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، با اشاره به مسئولیت این سازمان به عنوان متولی و دبیر کارگروه اجتماعی و فرهنگی «شهر دوستدار سالمند» گفت: اگر امروز از شهر دوستدار سالمند سخن می‌گوییم، در حقیقت از شهری سخن می‌گوییم که برای همه شهروندان، در تمام مراحل زندگی، قابل زیستن و انسانی باشد. شهری که بتواند نیاز‌های سالمندان را پاسخ دهد، بی‌تردید برای کودکان، افراد دارای معلولیت و حتی سایر شهروندان نیز شهری مطلوب‌تر خواهد بود.

محمدعلی چوبینی، با بیان اینکه سالمندی نباید مترادف با انزوا، خانه‌نشینی یا کاهش نقش اجتماعی افراد باشد، افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف ما در کارگروه اجتماعی و فرهنگی، مقابله با انزوای اجتماعی سالمندان و فراهم کردن زمینه حضور فعال آنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی تصمیم‌سازی‌های محلی است.

او با اشاره به ابعاد مختلف شهر دوستدار سالمند اظهار داشت: این رویکرد تنها به مناسب‌سازی معابر یا ایجاد امکانات رفاهی محدود نمی‌شود. البته اصلاح پیاده‌روها، ایمن‌سازی مسیر‌های تردد، دسترس‌پذیر شدن حمل‌ونقل عمومی، تجهیز پارک‌ها به مبلمان مناسب، نورپردازی استاندارد و ایجاد فضا‌های امن برای حضور سالمندان از الزامات این مسیر است، اما در کنار این اقدامات، باید زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز متحول شوند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز ادامه داد: برگزاری برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و هنری، ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر، تقویت تعاملات بین‌نسلی و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه، از مهم‌ترین ابزار‌هایی است که می‌تواند نشاط اجتماعی سالمندان را حفظ کرده و احساس تعلق آنان به جامعه را افزایش دهد.

چوبینی با تأکید بر ضرورت گسترش خدمات سلامت‌محور در سطح محلات گفت: یکی از محور‌های مهم شهر دوستدار سالمند، دسترسی آسان و عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، به‌ویژه با رویکرد پیشگیرانه است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به نقش مشارکت عمومی در تحقق این اهداف افزود: شهر دوستدار سالمند تنها با اقدامات شهرداری شکل نمی‌گیرد. این یک فرهنگ عمومی است که تحقق آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز آموزشی، خانواده‌ها و شهروندان است. احترام به سالمندان باید از یک رفتار فردی به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود.

چوبینی خاطرنشان کرد: هدف اصلی کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهر دوستدار سالمند، بسترسازی برای ارتقای کیفیت زندگی، افزایش مشارکت‌های اجتماعی و حفظ منزلت سالمندان در سطح شهر است. ما تلاش می‌کنیم با شناسایی نیاز‌های واقعی این قشر، حذف موانع محیطی و اجتماعی و تقویت ارتباط میان نسل‌ها، از تجربه‌های ارزشمند سالمندان به عنوان سرمایه‌ای برای توسعه پایدار شهری بهره بگیریم.

او در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که شیراز شهری باشد که دوران سالمندی در آن با سلامت، نشاط، امنیت روانی، مشارکت اجتماعی و احساس ارزشمندی همراه باشد.

منبع: شهرداری شیراز