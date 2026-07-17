باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حجت‌الاسلام شیخ محمد مهاجر، ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرگان گفت: رزمندگان اسلام در جنوب کشور، زیر بمباران‌های دشمن، با ایستادگی در برابر استکبار جهانی از عزت و امنیت میهن دفاع کرده و جان‌فشانی می‌کنند، حضور و حمایت مردم مهم‌ترین پشتوانه این نیرو‌ها در صیانت از امنیت و اقتدار کشور است.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، اظهار کرد: این آبراه تنها مسیر انتقال نفت نیست، بلکه یکی از ارکان امنیت اقتصادی، ثبات بازار‌های جهانی و زنجیره تأمین کالا در جهان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از کالا‌های اساسی و حیاتی، از جمله نهاده‌های کشاورزی، از مسیر این تنگه جابه‌جا می‌شود و هرگونه اختلال در آن می‌تواند امنیت غذایی بسیاری از کشور‌ها را با چالش مواجه کند و آمریکا تلاش کرد این تنگه را تحت محاصره و کنترل خود درآورد، اما به اهدافش دست نیافت.

حجت‌الاسلام مهاجر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر حقوق قانونی خود در این منطقه راهبردی پافشاری کرده است، خاطرنشان کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد نقشه‌های آمریکا برای کاهش نقش و اقتدار ایران در تنگه هرمز به نتیجه برسد و به فضل الهی این توطئه‌ها نیز با شکست مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت گرگان همچنین با تبریک سالروز ولادت امام محمدباقر (ع)، به تبیین جایگاه آن حضرت در گسترش معارف اسلامی پرداخت و اظهار داشت: امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) با تبیین معارف دین، نقش بی‌بدیلی در احیای فقه اسلام و مکتب اهل‌بیت (ع) ایفا کردند.