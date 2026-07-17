پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی تاکید کرد: شما با همت بلند خود، بار دیگر نشان دادید که ایرانیان در حوزه‌ای که سال‌ها پرچمداری کرده‌اند، همچنان صاحب خانه‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام به این شرح است:

قهرمانی پرافتخار تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران برای نهمین سال در رقابت‌های جهانی، بار دیگر شکوه اراده، ایمان و توانمندی فرزندان این سرزمین را به جهانیان نشان داد.

شما ثابت کردید که محدودیت‌های جسمی هرگز نمی‌تواند مرز آرزو‌ها و میدان افتخار را محدود کند و آنچه سرنوشت انسان‌های بزرگ را رقم می‌زند، ایمان، تلاش، انضباط، مدیریت و غیرتی است که در وجود شما موج می‌زند. شما با همت بلند خود، بار دیگر نشان دادید که ایرانیان در حوزه‌ای که سال‌ها پرچمداری کرده‌اند، همچنان صاحب خانه‌اند و میراث پرافتخار خود را به آسانی واگذار نمی‌کنند.

این قهرمانی، تنها فتح یک میدان ورزشی نیست؛ تجلی روحیه‌ای است که در سخت‌ترین شرایط نیز از پای نمی‌نشیند، فرصت می‌آفریند و با توکل، همدلی و استقامت، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر بلندای جهان به اهتزاز درمی‌آورد.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این افتخار بزرگ به اعضای پرتلاش تیم ملی، کادر فنی، مسئولان ورزش کشور و ملت شریف ایران، از مجاهدت و غیرت مثال‌زدنی شما قدردانی می‌کنم و یقین دارم فرزندان این سرزمین، همچنان الهام‌بخش امید، عزت و سربلندی برای ایران عزیز خواهند بود.

برای شما عزیزان، توفیق، سلامت و استمرار این مسیر پرافتخار را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

برچسب ها: قالیباف ، والیبال نشسته
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