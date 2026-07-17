باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات دریایی انگلیس از دریافت گزارشی درباره وقوع یک رویداد دریایی در فاصله ۶۵ مایلی جنوب سواحل المکلا در یمن خبر داده است. بر اساس این گزارش، افرادی بدون داشتن مجوز قانونی، سوار بر یک کشتی شده‌اند که در خلیج عدن در حال حرکت به سمت شرق بوده است.

این سازمان از ارائه جزئیات بیشتر درباره هویت کشتی و هویت افرادی که به آن وارد شده‌اند، خودداری کرده است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مرتبط با امنیت دریایی گزارش داده که کشتی هدف‌گیری‌شده در این عملیات، «آسانا» (Asana) نام داشته و حامل فرآورده‌های شیمیایی بوده است.

این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که مسیر‌های دریایی در منطقه خلیج فارس و دریای سرخ با تنش‌های امنیتی فزاینده‌ای مواجه هستند.

منبع: الجزیره