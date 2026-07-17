وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نوشت: اسرائیل از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی استفاده می‌کند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر جمعه ۲۶ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به آمریکایی‌ها مرتبا درباره نفوذ خارجی هشدار داده می‌شود. پس در مورد کارزار گسترده اسرائیل برای فریب دادن دولت آمریکا و کشاندن آن به یک جنگ انتخابیٍِ بی‌فرجامی که حتما پیروزی در آن نخواهد بود، چه می‌توان گفت؟»

عراقچی ادامه داد: «بدتر از آن، اسرائیل از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی استفاده می‌کند تا هر صدای منتقدی را در داخل ایالات متحده خاموش کند.»

وزیر امور خارجه در پایان نوشت: «اما همه اینها به‌زودی برملا خواهد شد.»

برچسب ها: عراقچی ، رژیم صهیونیستی ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۶ تير ۱۴۰۵
امیدوارم منظورش تبرئه آمریکا و انداختن جنایات گردن اسرائیل نباشه! چون این آمریکاست که تو غرب آسیا این سگ را آورده و رها کرده به جان مردم بیگناه منطقه.
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اروپا عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
ناتو عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
اوکراین عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
عمان عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
پاکستان عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
عربستان سعودی عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
امارات عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
قطر عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
کویت عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
بحرین عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
اردن عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
اسرائیل عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا است .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
زحمت نکش همه میدونن آقای عراقچی!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
اسرائیل بعنوان یک پیمانکار عمل میکند کاخ سفید وگنگره دست یهودیان و مسیحیان صحیونیسم هست وانرا حمایت میکنند
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
باید به اسرائیل حمله پس دستانه کنید تا دیر نشده
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آخه مگه میشه امریکا و اسرائیل را از هم جدا دونست.این چه تفکریه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۲۶ تير ۱۴۰۵
نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار حملات جدیدی علیه ایران آغاز کردند
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
حضور آمریکا، عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۶ تير ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار به صورت غیر قانونی و هم بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بارها به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی جنایتکار با کمک، حمایت و پشتیبانی ناتو جنایتکار به کشورمان تجاوز و حمله کردند و مردم عادی تهران و هم مردم عادی سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام کردند. پس وظیفه ما 100 درصد فقط این است و هم واجب است که با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان بگیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۶ تير ۱۴۰۵
مردم ایران از مرداد ماه سال 1332 تاکنون خیانت ها و جنایت های آمریکا و مزدورانشان را فراموش نمی کنند
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۱۴
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