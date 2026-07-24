مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد گفت: براساس آمار تاکنون ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار سامانه‌های نوین آبیاری در کشور اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبرز عباسی مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آمار تاکنون ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار سامانه های نوین آبیاری در کشور اجرا شده که از این رقم بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار با مشارکت مردم و دولت و بیش از ۶۰۰ هزار هکتار خود بدلیل اثربخشی در افزایش بهره وری و کاهش ابیاری، مردم‌ منتظر اعتبارات دولتی نماندند و به عبارت دیگر خود اجرایی بدون ریالی اعتبارات دولت بوده است.

به گفته وی، ۳۰۰ تولیدکننده لوازم و تجهیزات در کشور داریم که علاوه بر تامین نیاز داخل به ۱۹ تا ۲۰ کشور صادرات داریم، همچنین در خدمات فنی و مهندسی مشاوران خوبی برای طراحی اجرای سامانه ها در کشور داریم که از این ظرفیت در کشور استفاده کردیم به طوریکه آنها را شناسنامه دار کردیم.

عباسی ادامه داد: در برنامه هفتم تکلیف سنگینی برای اجرای سامانه های نوین آبیاری پیش بینی کردند به طوریکه سالانه این پروژه در سطح ۳۵۰ هزار هکتار اجرا شود  که ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار و ۱۵۰هزار هکتار آبیاری زیرسطحی است.

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری با بیان اینکه یکی از الزامات اصلی اجرای این طرح منابع مالی است، افزود: با توجه به مشکلات منابع مالی آن طور که باید و شاید نتوانستیم اهداف برنامه هفتم را اجرا کنیم، درحالیکه در قانون سهم دولت و مردم پیش بینی شده، اما دولت در تعیین سهم‌ خودش عقب است و از لحاظ لوازم و تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی ظرفیت و پتانسیل های خوبی داریم و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص نداریم.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تامین لوازم و تجهیزات سامانه های نوین آبیاری خودکفا هستیم، افزود: لوازم و تجهیزات مورد نیاز در داخل بومی سازی شدند و ظرفیت صادرات خوبی در این زمینه داریم.

وی با اشاره به کاهش برنامه تخصیص آب کمتر از برنامه هفتم بیان کرد: در برنامه هفتم در بحث سامانه و اهداف کمی توسعه سامانه های نوین آبیاری صحبت کردیم، اما اهداف کمی دیگر در حوزه کشاورزی و تولید داریم که در خصوص محصولات راهبردی مقرر شده ضریب امنیت غذایی به ۹۰ درصد و در تولید دانه های روغنی به ۴۰ درصد برسیم که اجرای سامانه های نوین آبیاری یکی از الزامات اصلی برای رسیدن است چراکه یکی از مزیت های سامانه ها، افزایش تولید و بهره وری با کمترین مصرف آب است که در اسناد بالادستی بر آن تاکید شده است.

عباسی گفت: با کاهش تخصیص منابع مالی طبیعی است که اهداف محقق نمی شود و این امر بر میزان تولید و ضریب امنیت غذایی اثر می گذارد و در برنامه های بالادستی بتدریج سهم آب بخش کشاورزی کم می شود. به عنوان مثال در برنامه هفتم سهم آب بخش کشاورزی با کاهش ۱۸ میلیارد متر مکعب به ۶۵ میلیارد متر مکعب برسد و در سند ۱۰ ساله دانش بنیان امنیت غذایی که از سال ۱۴۰۰ شروع شده است، مقرر شده سهم آب بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد که تمامی این عوامل مستلزم ارتقای بهره وری است که در برنامه های بالادستی اقدامات آن هدف گذاری شده که اجرای سامانه های نوین آبیاری یکی از آن اقدامات است که قطعی برق بر تولید و بهره وری اثر منفی می گذارد به طوریکه براساس تحلیل و ارزیابی معاونت آب و خاک با مراکز علمی در ۲ سال قبل، قطعی برق ۱۰ درصد تولید محصولات کشاورزی را کاهش می دهد که این عوامل مستلزم برنامه و اعتبار است تا امنیت غدایی کشور کمتر دچار آسیب شود.

برچسب ها: سامانه نوین آبیاری ، منابع آبی
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