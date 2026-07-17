نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ترویج بی حجابی از توطئه های دشمنان است و برای آن هزینه کرده اند گفت : خانواده ها مراقب فرزندان خود باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان ،سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی امروز در آیین عبادی سیاسی این هفته خطبه های نماز جمعه در مصلی رشت ضمن تشکر از حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر قائد شهید امت، اظهار کرد : ملت ایران با حضورشان در تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب حماسه تاریخی آفریدند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه ملت ایران همواره در همه عرصه ها پای کار هستند، گفت : اجتماعات شبانه طی بیش از چهار ماه قدرت و اقتدار این ملت برای حفاظت از این نظام است.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب، اسلام با وحدت این ملت هیچ گاه به اهداف شومشان نخواهند رسید ، افزود : آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی زیر ساخت ها و تجهیزات ما را هدف قرار می دهند در مقابل ما نیز باید چنین کنار را انجام دهیم.

آیت الله فلاحتی به حجاب و عفاف در جامعه اشاره و اذعان کرد : متاسفانه در میادین شهرها شاهد بی حجابی دختران و زنان در جامعه هستیم .‌

وی با اشاره به اینکه دشمنان فراتر از موشک و پهباد در حال هزینه برای بی بند باری و بی حجابی در جامعه هستند، گفت : امروز بیش از پیش همه ما مسئول بوده و باید با همکاری و اتحاد با این معضل اجتماعی مقابله کنیم.

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه امروز حفظ ارزش های اسلامی بر عهده مردم است ،اذعان داشت : لذا همانگونه که مردم در اجتماعات شبانه حضور حماسی دارند باید در حفاظت از ارزش های اسلامی مردم نیز قیام کنند تا این بساط بی بند باری و بی حجابی جمع شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر به فراموشی سپرده نشود، اظهار داشت : قدرت کنترل فرزندان در خانواده جدی گرفته و آموزش های لازم در این زمینه ارائه شود .‌

آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه برخی ها در صدد خدشه دار. کردن نظام اسلامی با ترویج فرهنگ بی بند باری غربی هستند گفت : یک عده منافقین ، ضد انقلابی و ضد باورهای دینی و فرهنگ اصیل ایرانی هستند و یک عده ای نیز هم به مد توجه دارند که اینگونه سبب ترویج فرهنگ غربی در جامعه شده اند.‌

