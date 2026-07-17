باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین با محکوم کردن حملات اخیر دشمن به مناطق مختلف کشور گفت: دشمن طی روز‌های گذشته مراکز نظامی، زیرساختی و حتی مراکز درمانی کشور را هدف قرار داد و در کنار این اقدامات، شاهد پاسخ مقتدرانه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بودیم.

وی با اشاره به حمله دشمن بیمارستان شهید بقایی اهواز، افزود: حمله به مراکز درمانی و بیمارستانی که کودکان بیمار در آن بستری هستند، نشانه درماندگی، استیصال و سقوط اخلاقی دشمنان ماست.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: تعرض به کودکان بی‌گناه و بیماران، جنایتی نابخشودنی است و همان‌گونه که در تاریخ، خون کودکان مظلوم زمینه نابودی فرعون را فراهم کرد، امروز نیز آه کودکان مظلوم و خانواده‌های آنان، پایه‌های ظلم و جنایت را متزلزل خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیاز داریم، اما این وحدت باید حول محور ولایت و رهبری شکل بگیرد؛ همان محوری که قرآن کریم مسلمانان را به تمسک به آن فراخوانده است.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین مظفری، ممکن است پیش از اتخاذ تصمیم، مشورت، نقد و ارایه دیدگاه‌ها انجام شود، اما پس از اعلام تصمیم نهایی، همه باید در مسیر وحدت حرکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به توافقات اخیر میان ایران و طرف‌های مقابل گفت: رهبر معظم انقلاب با وجود داشتن ملاحظات، براساس نظر کارشناسان و تعهد مسوولان برای حفظ حقوق ملت، اجازه اجرای این روند را صادر کردند و همه نیز از این تصمیم حمایت کردند.

وی ادامه داد: اکنون که طرف مقابل تقریباً همه تعهدات خود را نقض کرده و با اقدامات نظامی، عملاً توافق را زیر پا گذاشته است، انتظار می‌رود مسئولان نیز موضع صریح خود را درباره ادامه پایبندی به این توافق اعلام کنند.

امام جمعه قزوین ضمن قدردانی از عملکرد نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: پاسخ‌های اخیر نیرو‌های مسلح، نشان‌دهنده اقتدار دفاعی کشور بود، اما دشمن به دنبال فرسایشی کردن درگیری‌ها و افزایش فشار‌ها است.

وی افزود: در چنین شرایطی، پاسخ جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای باشد که دشمن را از هرگونه اقدام نظامی مجدد مأیوس و پشیمان کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری همچنین بر ضرورت مدیریت فضای مجازی در شرایط بحرانی تأکید کرد و یادآور شد: دشمن از بستر فضای مجازی برای عملیات روانی، حملات سایبری و ایجاد ناامنی استفاده می‌کند و لازم است دستگاه‌های مسئول با هوشیاری بیشتری در این حوزه عمل کنند.

وی به بحران آب کشاورزی در استان قزوین اشاره کرد و افزود: احیای دشت قزوین از مطالبات جدی رهبر شهیدمان در سفر سال ۸۲ به این استان بود، اما با وجود برخی اقدامات، هنوز این مطالبه به شکل مطلوب محقق نشده است.

امام جمعه قزوین افزود: این روز‌ها کشاورزان استان با نگرانی نسبت به خشک شدن باغات و مزارع خود به مسئولان مراجعه می‌کنند و انتظار دارند حقابه قانونی آنان تأمین شود.

وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پاسخ‌هایی مانند اینکه «آب شرب تهران در اولویت است» برای کشاورزان قانع‌کننده نیست، زیرا معیشت ده‌ها هزار خانوار استان به کشاورزی وابسته است و بخش مهمی از محصولات تولیدی قزوین نیز نیاز سایر استان‌ها از جمله تهران را تأمین می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: مسئولان ملی باید با نگاهی عادلانه و کارشناسی، راهکاری پایدار برای تأمین حقابه دشت قزوین بیابند تا نگرانی کشاورزان برطرف شود و امنیت غذایی کشور نیز آسیب نبیند.

منبع: دفتر امام جمعه قزوین