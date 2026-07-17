معاون سیاسی استاندار هرمزگان آخرین وضعیت حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه به نقاطی از استان را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با ارائه آخرین جزئیات حملات شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه به نقاطی از استان، اظهار کرد: در این حملات تاکنون هشت نفر به شهادت رسیده و ۱۹ نفر نیز مصدوم شدهاند.
احمد نفیسی با اشاره به خسارتهای وارد شده به زیرساختهای حملونقل استان افزود: در جریان این حملات، ۶ پل در محور بندرعباس ـ لار و در محدوده شهرستان بندرخمیر هدف اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت که موجب آسیب به این مسیر ارتباطی شد.
وی با بیان اینکه مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها بازگشایی شده است، تصریح کرد: با وجود برقراری مسیرهای جایگزین، به دلیل خسارتهای وارد شده، تردد در این محور با کندی انجام میشود و از شهروندان درخواست میشود ضمن رعایت احتیاط، با عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی همکاری لازم را داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان همچنین از آسیب دیدن خطوط راهآهن بندرعباس خبر داد و گفت: برای جلوگیری از اختلال در جابهجایی مسافران، ایستگاه فین بهعنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و تمامی سفرهای ریلی از این ایستگاه مدیریت و انجام میشود.
نفیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در حوزه آموزش، از تعویق امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه دوازدهم که قرار بود روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برگزار شود و همچنین امتحانات پایه یازدهم که برای روز شنبه برنامهریزی شده بود، در سراسر استان به زمان دیگری موکول شد.
وی تأکید کرد: این تصمیم با هدف تأمین آرامش روانی دانشآموزان و حفظ عدالت آموزشی در شرایط کنونی اتخاذ شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در پایان از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیهها را تنها از طریق منابع رسمی دنبال کنند و از حضور غیرضروری در محدودههای حادثهدیده خودداری کنند تا روند امدادرسانی و مدیریت شرایط بدون مشکل ادامه یابد.
منبع:استانداری هرمزگان