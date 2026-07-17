سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از انهدام سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخت‌رسان آمریکا توسط رزمندگان نیروی هوافضای سپاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه شماره ۲۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره عملیات نصر ۲ به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه

در تکمیل عملیات مقابله به مثل شب گذشته رزمندگان غیور نیروی پرافتخار هوافضای سپاه، در موج ۱۵ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" و تقدیم به شهدای مظلوم جنایات اخیر امریکا، به منظور تنبیه متجاوز و مجازات ارتش کودک‌کش آمریکا، حمله سنگین و غافلگیرانه‌ای را به پایگاه هوایی آمریکا در العدید قطر انجام دادند که طی آن یک سامانه راداری برد بلند و چندین فروند هواپیمای راهبردی سوخت‌رسان آمریکا بطور کامل منهدم و چند فروند دیگر دچار آسیب جدی گردید.

دشمن آمریکایی و میزبانان پایگاه‌های او در منطقه بدانند که عبور از خطوط قرمز و حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت و در صورت ادامه این روند توسط دشمن، پاسخ‌های خردکننده تری در راه است؛ پاسخ‌هایی که در تاریخ نبرد‌ها ماندگار خواهد شد.

وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، زیرساخت ها ، آمریکا
خبرهای مرتبط
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۲۶ تير ۱۴۰۵
انشاءالله در اسرع وقت و بی درنگ .
۱
۱
پاسخ دادن
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر نزدیک‌تر می‌کنند
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
آخرین اخبار
سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین: ایران استوار و ماندگار خواهد ماند
آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر نزدیک‌تر می‌کنند
نامه ایروانی به شورای امنیت در پی اقدامات جنگی آمریکا علیه ایران
سخنگوی شورای نگهبان: خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران