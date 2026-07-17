باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه ادعا‌های واشنگتن مبنی بر دخالت روسیه در فرآیند‌های انتخاباتی ایالات متحده را رد کرد.

پسکوف به خبرنگاران گفت: «ما هرگونه اتهامی را رد می‌کنیم، قاطعانه رد می‌کنیم. روسیه هرگز در امور داخلی دیگران دخالت نکرده است و انتظار داریم که هیچ‌کس نیز سعی در دخالت در امور داخلی ما نداشته باشد.»

این اظهارات به دنبال اتهامات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مطرح می‌شود که دیروز ادعا کرد چین بر انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تأثیر گذاشته است و افزود که سازوکار‌های رأی‌گیری این کشور در معرض دخالت دشمنان خارجی مانند روسیه، چین و ایران قرار دارد.

منبع: تاس