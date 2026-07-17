باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد،با تسلیت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) گفت: یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر به‌ویژه شهدای مظلوم مدرسه میناب، همواره در دل‌های ملت ایران زنده خواهد ماند و این راه سرخ تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) ادامه دارد.

او در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، روایتی از آن حضرت را محور سخنان خود قرار داد و خاطرنشان کرد: امام مجتبی (ع) فرمودند که بسیاری از نعمت‌ها تا زمانی که از دست نروند، ارزش واقعی خود را نشان نمی‌دهند و این عبرتی بزرگ برای همه ماست.

امام جمعه قم با تطبیق این روایت تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی تا پیش از شهادت، برای بسیاری از مردم آنچنان که شایسته بود شناخته نشده بود، اما پس از شهادت بود که ابعاد گوناگون شخصیت، خدمات و برکات وجودی ایشان یکی پس از دیگری آشکار شد و مردم دریافتند چه گوهر ارزشمندی را از دست داده‌اند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه، مذاکره با دشمنان نظام را بی‌نتیجه دانست و گفت: دشمنی که هدف خود را براندازی جمهوری اسلامی قرار داده، از مذاکره به عنوان ابزاری برای تحمیل خواسته‌های خود استفاده می‌کند؛ بنابراین مذاکره با چنین طرفی سودی برای ملت ایران ندارد.

او با تأکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی در برابر دشمنان، تصریح کرد: تجربه گذشته نشان داده است که هرگاه ملت ایران با قدرت در برابر دشمن ایستاده، طرف مقابل مجبور به عقب‌نشینی شده است.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه صلح واقعی از موضع ضعف حاصل نمی‌شود، خاطرنشان کرد: صلح پایدار زمانی محقق خواهد شد که دشمن به خوبی بداند هرگونه تجاوز و تعرض، هزینه‌ای سنگین برای او به دنبال دارد.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر تداوم راه مقاومت، تصریح کرد: ملت ایران هرگز از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد و این راهبرد، خط قرمز نظام و انقلاب است.

هرگونه خطای آمریکا، انرژی منطقه را غیرقابل دسترس می‌کند

امام جمعه قم با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح را به ارتقاء دامنه اهداف خود فراخواند و تصریح کرد: ضربات آینده باید چنان مؤثر و بازدارنده طراحی شود که ترمیم خسارت‌های وارده برای دشمن کاملاً غیرممکن گردد.

او در ادامه با ترسیم خطوط قرمز راهبردی ایران درباره تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران موضعی شفاف و تغییرناپذیر درباره این آبراه حیاتی دارد و هرگونه تردد یا بهره‌برداری از آن، منوط به پایان کامل شرارت‌های آمریکا در منطقه خواهد بود.

آیت‌الله سعیدی با بیان سناریوی هشداردهنده‌ای درباره عواقب اقدامات تهاجمی، تأکید کرد: اگر آمریکا بار دیگر مرتکب خطای راهبردی شده و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، معادلات منطقه به کلی دگرگون خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که دسترسی به انرژی برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود.

پاسخ قاطع نیروهای مسلح، عزت ملت ایران را تثبیت کرد / کشورهای اسلامی هوشیار باشند

آیت‌الله سعیدی با تمجید از عملکرد نیروهای مسلح کشور، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل از امنیت و عزت ملت ایران دفاع کردند و این رویه‌ی قاطع، الگویی برای همهٔ کشورهای اسلامی است.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش منطقه در معادلات جهانی، هشدار داد: کشورهای اسلامی منطقه نباید اجازه دهند سرزمین‌های آنان بیش از این در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گیرد تا جنایت‌های بیشتری علیه ملت‌های مسلمان رقم بخورد.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با حضور بیگانگان، تصریح کرد: ملت‌های مسلمان منطقه نباید هیچ فرصتی را برای پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی و مقابله با منافع آنان در منطقه از دست بدهند؛ چرا که این حضور، منشأ ناامنی و تفرقه در جهان اسلام است.

او تاکید کرد:ایستادگی و همگرایی کشورهای اسلامی، تنها راه جلوگیری از سلطه‌ی دشمنان بر سرنوشت ملت‌های منطقه است.

ترویج ابتذال و بی‌حجابی، جنگ نرم دشمن برای تضعیف بنیان خانواده است

آیت‌الله سعیدی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ نرم دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: ترویج ابتذال، ترویج بی‌حجابی، توسعه مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، همه بخشی از یک راهبرد منسجم برای تضعیف بنیان‌های دینی و فروپاشی نهاد خانواده است که دشمن با سرمایه‌گذاری گسترده آن را دنبال می‌کند.

امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت مقابله هوشمندانه با این توطئه، خاطرنشان کرد: تقویت ایمان و باورهای دینی، افزایش آگاهی عمومی نسبت به توطئه‌های دشمن و همچنین برخورد قاطع و قانونی مسئولان با مظاهر فساد، بی‌حجابی و ترویج مواد مخدر، سه محور اساسی برای خنثی‌سازی این تهدید نرم به شمار می‌رود.

او در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حماسه‌آفرینی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این رویداد را بی‌نظیر و تاریخی ارزیابی کرد و گفت: این حضور کم‌نظیر و انقلابی، نقطه عطفی در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی رقم زد و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران از اقتداری معنوی، مردمی و تمدنی برخوردار است که هیچ قدرتی توان مقابله با آن را ندارد.