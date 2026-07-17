باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش رویترز به نقل از یک منبع امنیت دریایی، بر اساس ارزیابی‌های اولیه، حمله و تصرف نفتکش شیمیایی «آسانا» در سواحل یمنبه دزدی دریایی سومالی مرتبط به نظر می‌رسد.

این نفتکش کوچک که پرچم تأییدشده‌ای نداشت، بندر بوساسو در سومالی را به عنوان مقصد بعدی خود در داده‌های ردیابی کشتی ثبت کرده بود.

یک مقام مأموریت دریایی اسپیدس اتحادیه اروپا که در دریای سرخ و منطقه خلیج عدن فعال است، به رویترز گفت که تلاش‌ها برای کمک به نفتکش آسانا و تعیین شرایط حادثه در جریان است.

پیشتر، سازمان عملیات دریایی انگلیس از دریافت گزارشی درباره وقوع یک رویداد دریایی در فاصله ۶۵ مایلی جنوب سواحل المکلا در یمن خبر داده است. بر اساس این گزارش، افرادی بدون داشتن مجوز قانونی، سوار بر یک کشتی شده‌اند که در خلیج عدن در حال حرکت به سمت شرق بوده است.

منبع: الجزیره