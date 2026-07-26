مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: خصوص الزامات برنامه سامانه‌های نوین آبیاری با یک بیستم اعتبار مورد نیاز برای دستیابی به اهداف رو‌به‌رو هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: در استان های فلات مرکزی تامین آب شرب وضعیت خوبی ندارد، در بخش کشاورزی با کمبود آب روبرو هستیم که برای جبران خسارت ها از سوی هیئت دولت تصویب شد که حقابه های تحویل نشده احصا و میزان خسارت برای جبران در اختیار سازمان برنامه قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه بخش اعظم اجرای برنامه مربوط به الزامات اعتباری است، افزود: در خصوص الزامات برنامه با یک بیستم اعتبار مورد نیاز برای دستیابی به اهداف بویژه در سامانه نوین آبیاری مواجه هستیم، درحالیکه اگر اعتبارات مورد نیاز تامین شود به ازای هر هکتار اجرای سامانه نوین آبیاری امکان صرفه جویی تا سقف ۲ هزار و ۴۰۰ متر مکعب آب وجود دارد که از این جهت این ظرفیت ایجاد می کند که بتوانیم با کاهش میزان آب در برنامه، بخش کشاورزی را سازگار کنیم که با کاهش برداشت منابع آب، تولید را بتوانیم بر مبنای سنجه ها به اهداف برسیم که متاسفانه تخصیص اعتبارات بدلیل شرایط کشور در بعد مختلف فاینانس خارجی و داخلی  محقق نشده و پیگیری ها  از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت می گیرد و توفیقاتی حاصل شده، اما حجم متناسب با برنامه نبوده است.

هدایتی ادامه داد: برنامه کاهش مصرف بخش کشاورزی از طریق تدوین الگوی کشت در برنامه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته به طوریکه از حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم پیش برویم‌.

به گفته وی، براساس الگوی کشت ابلاغی در سال زراعی گذشته و امسال، از منظر برنامه الگوی کشت ۲ تا ۳ میلیارد جلوتر هستیم، اما در سال زراعی گذشته کمتر از ۵۰ میلیارد متر مکعب آب ابلاغ شد که در کشت بهاره و پاییزه، الگوی کشت وزارت جهاد انقباضی تدوین کرد تا با میزان آب ابلاغی خود را تنظیم کند.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی سال آبی جاری انقباضی بودیم و با بهبود بارش ها در میانگین ۵۰ سال اخیر در زمستان و بهار در اکثر دشت ها، الگوی کشت به حالت استاندارد خود بازگشت و آبی که در اختیار بهره برداران قرار گرفت، به جزء چند استان فلات مرکزی بویژه استان های تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، یزد، سمنان و اصفهان در مابقی استان ها با برنامه هفتم تناسب داشت.

 

برچسب ها: الگوی کشت ، بخش کشاورزی ، منابع آبی
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