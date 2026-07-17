شهروندخبرنگار ما فیلمی از نماز پر فیض جمعه در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز پر فیض نماز جمعه با حضور پرشور و حماسی مردم با بصیرت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همراه با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد. این مراسم به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس و باحضور جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی هریس و عوامل تحت امر واهالی ولایتمدار ومتدین شهرهریس، روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) شهرستان صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

نمایی از خطبه‌های نمازجمعه در هریس

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برچسب ها: نماز جمعه ، سوژه خبری ، اقامه نماز
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