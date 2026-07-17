باشگاه خبرنگاران جوان - نماز پر فیض نماز جمعه با حضور پرشور و حماسی مردم با بصیرت شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی همراه با قرائت زیارت عاشورا برگزار شد. این مراسم به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه محترم شهرستان هریس و باحضور جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی هریس و عوامل تحت امر واهالی ولایتمدار ومتدین شهرهریس، روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) شهرستان صورت گرفت.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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