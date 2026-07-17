باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هاشم بنی‌هاشم، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور، از ابلاغ نرخ‌های مصوب جابه‌جایی زائران اربعین حسینی(ع) در سال ۱۴۰۵ به تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری خبر داد و تأکید کرد این نرخ‌ها بر اساس مصوبات قانونی و با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی سفر در ایام اربعین تعیین شده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور، طی بخشنامه‌ای خطاب به انجمن‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری سراسر کشور، نرخ‌های مصوب جابه‌جایی زائران اربعین حسینی(ع) در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) توفیقی ارزشمند برای فعالان حوزه حمل‌ونقل است و تمامی دست‌اندرکاران این بخش همواره تلاش کرده‌اند با فراهم کردن امکانات مناسب، زمینه سفری ایمن و آرام را برای زائران فراهم کنند.

بنی‌هاشم افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین و به منظور ایجاد وحدت رویه در فروش بلیت، نرخ‌های جدید جابه‌جایی زائران با تصویب مراجع ذی‌صلاح تعیین و برای اجرا به شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری ابلاغ شده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور تصریح کرد: فروش بلیت بر اساس جدول نرخ‌های تعیین‌شده از تاریخ ۲۷ تیرماه سال جاری آغاز خواهد شد و تمامی شرکت‌ها موظف هستند نسبت به اجرای دقیق نرخ‌های مصوب و رعایت حقوق زائران اقدام کنند.

وی همچنین با تأکید بر نظارت بر اجرای این مصوبه گفت: هرگونه دریافت وجه خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده و یا عدم رعایت نرخ‌های ابلاغی، تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، نرخ بلیت اتوبوس‌های ۲۵ نفره، ۳۲ نفره و ۴۴ نفره برای مسیرهای مختلف منتهی به پایانه‌های مرزی اربعین از جمله مهران، خسروی، شلمچه و چذابه تعیین شده و مبالغ آن متناسب با مبدا سفر و نوع ناوگان متفاوت خواهد بود.

بنی‌هاشم در پایان با قدردانی از تلاش رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل مسافری خاطرنشان کرد: امید است با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط و تلاش شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شاهد برگزاری باشکوه و منظم مراسم اربعین حسینی(ع) و ارائه خدمات مطلوب به زائران باشیم.