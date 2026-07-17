دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور گفت: نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شده و هیچ یک از شرکت‌های حمل‌ونقلی حق فروش بلیت خارج از نرخ‌های مصوب را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هاشم بنی‌هاشم، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور، از ابلاغ نرخ‌های مصوب جابه‌جایی زائران اربعین حسینی(ع) در سال ۱۴۰۵ به تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری خبر داد و تأکید کرد این نرخ‌ها بر اساس مصوبات قانونی و با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی سفر در ایام اربعین تعیین شده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور، طی بخشنامه‌ای خطاب به انجمن‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری سراسر کشور، نرخ‌های مصوب جابه‌جایی زائران اربعین حسینی(ع) در سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) توفیقی ارزشمند برای فعالان حوزه حمل‌ونقل است و تمامی دست‌اندرکاران این بخش همواره تلاش کرده‌اند با فراهم کردن امکانات مناسب، زمینه سفری ایمن و آرام را برای زائران فراهم کنند.

بنی‌هاشم افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین و به منظور ایجاد وحدت رویه در فروش بلیت، نرخ‌های جدید جابه‌جایی زائران با تصویب مراجع ذی‌صلاح تعیین و برای اجرا به شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافری ابلاغ شده است.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل و مسافربری کشور تصریح کرد: فروش بلیت بر اساس جدول نرخ‌های تعیین‌شده از تاریخ ۲۷ تیرماه سال جاری آغاز خواهد شد و تمامی شرکت‌ها موظف هستند نسبت به اجرای دقیق نرخ‌های مصوب و رعایت حقوق زائران اقدام کنند.

وی همچنین با تأکید بر نظارت بر اجرای این مصوبه گفت: هرگونه دریافت وجه خارج از چارچوب‌های تعیین‌شده و یا عدم رعایت نرخ‌های ابلاغی، تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، نرخ بلیت اتوبوس‌های ۲۵ نفره، ۳۲ نفره و ۴۴ نفره برای مسیرهای مختلف منتهی به پایانه‌های مرزی اربعین از جمله مهران، خسروی، شلمچه و چذابه تعیین شده و مبالغ آن متناسب با مبدا سفر و نوع ناوگان متفاوت خواهد بود.

بنی‌هاشم در پایان با قدردانی از تلاش رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل مسافری خاطرنشان کرد: امید است با همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط و تلاش شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شاهد برگزاری باشکوه و منظم مراسم اربعین حسینی(ع) و ارائه خدمات مطلوب به زائران باشیم.

نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
خبرهای مرتبط
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
نرخ بلیت اتوبوس مرز‌های‌عراق در اربعین افزایش می‌یابد/ راه اندازی اتوبوس‌های مستقیم به کربلا
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۶ تیر
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
آخرین اخبار
سه شرط فعالیت سکوهای معاملات طلا اعلام شد/خطر خالی‌فروشی همچنان جدی است
پرداخت یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به ازای واردات هر کیلو گوشت به دامداران خارجی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۶ تیر
خروج ۱۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از بازار سهام/ پیشتازی صنایع دارویی و سیمانی
وضعیت دوگانه بورس؛ مدیریت ریسک در روزهای پرنوسان چگونه خواهد بود؟
رکود ساخت‌وساز مانع جهش قیمت مصالح ساختمانی شد
لزوم رفع چالش‌های اکتشاف و تربیت نیروی انسانی متخصص برای آینده معدن کشور
نرخ بلیت برای تمامی پایانه‌های مرزی اربعین ابلاغ شد/ برخورد با دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های مصوب
آمادگی ۱۲۰۰ تیم عملیاتی برای مهار سریع آتش سوزی احتمالی در عرصه های منابع طبیعی
سازمان راهداری: همه محور‌های مواصلاتی کشور باز است
بازسازی مسیر ریلی آسیب‌دیده در جنوب کشور آغاز شد
اتوبوس تهران _کربلا ۴میلیون و۲۳۵هزار تومان
وزارت نیرو: مردم برای کمک به تامین پایدار برق استان‌های جنوبی، مصرف را مدیریت کنند
مصرف ماهانه ۲۲۰ هزار تن شکر در کشور/ مشکلی در تامین شکر نداریم
سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد کلیدی کشاورزی در برابر بحران آب
خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است
مناطق جنوبی و آسیب دیده در جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند
تلاش بی‌وقفه کارکنان صنعت برق برای بازگرداندن پایداری شبکه در مناطق جنوبی کشور باقوت ادامه دارد
تفاهم‌نامه همکاری استانداردسازی میان کشور‌های عضو بریکس امضا شد
تا ۵ روز آینده هوا در بسیاری از مناطق کشور آفتابی است
ترافیک سنگین در چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ کرج
افزایش دسترسی هوایی در کشور/ ۱۳ مسیر جدید به شبکه پروازی اضافه شد
توسعه همکاری‌های فنی بریکس؛ از هوش مصنوعی تا اقتصاد سبز
توسعه همکاری‌های ایران و تاجیکستان در دستور کار
سهم قابل توجه موتورسیکلت و ناوگان لجستیک شهری در مصرف سوخت