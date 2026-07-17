در پی تجاوز وحشیانه نیروهای آمریکایی و بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در این استان، دو برادر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به شهادت رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در پی تجاوز وحشیانه نیروهای آمریکایی و بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در این استان، دو برادر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به نام‌های مازیار (۱۱ ساله) و همایون (۳۲ ساله) چتر زرین، در جریان حمله به پل ارتباطی نیمه‌کار شهرستان خمیر به شهادت رسیدند.

بنا بر این گزارش، بامداد امروز (جمعه، ۲۶ تیرماه) در جریان حملات هوایی دشمن، چندین پل ارتباطی در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتند که پل نیمه‌کار محور بندر خمیر به کشار و بندرعباس از جمله این اهداف بوده است.

متأسفانه در این حادثه دلخراش، مازیار ۱۱ ساله و برادرش همایون که هر دو از افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت حمایت سازمان بهزیستی بودند، بر اثر اصابت بمب به پل نیمه‌کاره، به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

این دو شهید والامقام علیرغم داشتن معلولیت ، همواره در کنار سایر هموطنان خود در مسیر توسعه و آبادانی میهن اسلامی گام برمی‌داشتند که متأسفانه در این جنایت هولناک به کاروان شهدا پیوستند.

منبع: مهر

برچسب ها: حمله دشمن ، شهادت کودکان
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