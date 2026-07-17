باشگاه خبرنگاران جوان - هنر زبانی فراتر از مرزهای جغرافیایی است که در دستان کودکان به ابزاری قدرتمند برای گفتوگو تبدیل میشود.
شیراز، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، با تکیه بر همین مفهوم، نخستین جشنواره بینالمللی نقاشی رنگ بهشت را نهتنها بهعنوان یک رویداد هنری، بلکه بهمثابه پلی میان قلبهای کوچک کودکان جهان و شکوه تاریخی خود برگزار کرد.
این رویداد بستری بود تا ظرفیتهای تمدنی این کهنشهر از دریچه نگاه خلاق و صادقانه نسل آینده جهان بازخوانی شود و دیپلماسی فرهنگی از مسیری نو و تأثیرگذار دنبال شود؛ مسیری که در آن هنر کودک به پیوندی میان هویتهای مختلف فرهنگی تبدیل میشود.
کودکان، روایتگران آینده شهرها
در این راستا، آیین گفتوگوی فرهنگی با عنوان «شهرها، کودکان و آینده مشترک» همراه با مراسم رونمایی از آثار منتخب جشنواره بینالمللی نقاشی کودکان رنگ بهشت، به همت اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز، با حضور جمعی از سفرا و دیپلماتهای خارجی، مسئولان و مدیران شهری برگزار شد.
این رویداد بینالمللی که در ساختمان تاریخی بلدیه تهران میزبانی شد، بر نقش کلیدی کودکان در ترسیم آینده شهرها و حرکت به حکمرانی معنا تأکید داشت.
شهر یادگیرنده و حکمرانی معنا
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، در این آیین سخنان خود را با نگاهی فراتر از جایگاه مدیریتی و از منظر یک معلم آغاز کرد و تعریفی نوین از شهر یادگیرنده ارائه داد.
او با اشاره به پیشینه فرهنگی شیراز بهعنوان شهری آموزگار، معیار سنجش شهرها را فراتر از جمعیت و اقتصاد دانست و پرسش کلیدی «شهر به شهروندان خود چه میآموزد؟» را مطرح کرد.
حسینی با تأکید بر مفهوم سواد در عصر حاضر، آن را صرفاً محدود به خواندن و نوشتن ندانست و بر ضرورت توانایی اندیشیدن نقادانه، گفتوگو و زیست جمعی تأکید کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، شهر یادگیرنده را محلی برای پرورش وجدانهایی دانست که در برابر خشونت و بیعدالتی مقاومت میکنند.
او در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور و داغدار بودن جامعه از فقدان دانشآموزان، برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی را پاسداشتی برای زندگی، امید و آموزش دانست و جشنواره رنگ بهشت را پاسخی به پرسش «جهان را چگونه میبینیم؟» از زبان کودکان توصیف کرد.
حسینی تأکید کرد: کودکان با نگاه خود، فرصتی برای جهانی رقم میزنند که در آن خشونت و خودبرتربینی شانس کمتری برای بقا دارد.
گذار از توسعه کالبدی به حکمرانی معنا در مدیریت شهری
محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز و نایبرئیس مجمع شهرداران آسیایی، نیز طی سخنانی با طرح مفهومی نوین تحت عنوان حکمرانی معنا، مدیریت شهری را فراتر از ارائه خدمات و توسعه زیرساختها تعریف کرد.
او با اشاره به پیشینه شیراز بهعنوان شهر شعر و ادب گفت: شیراز پیش از آنکه شهری از سنگ و فلز باشد، شهری از معناست؛ شهری که در آن ارزشها و روایتها جریان دارد.
اسدی با طرح پرسشهایی همچون «چه کسی معنای شهر را شکل میدهد؟» و «روایت چه کسانی شنیده میشود؟» بر لزوم بازتعریف معنا در کنار بازآفرینی کالبدی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان اساسی مدیریت شهری در قرن بیستویکم دانست.
نایبرئیس انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) با اشاره به چالشهای مشترک جهانی، از تغییرات اقلیمی تا گسستهای اجتماعی، بر ضرورت شکلگیری روایتهای مشترک تأکید کرد.
شهردار شیراز با نگاهی عمیق به نقش کودکان، آنها را نهتنها شهروندان آینده، بلکه صادقترین قصهگویان امروز معرفی کرد و گفت: کودکان شهرها را بهعنوان مکانهایی سرشار از شگفتی و امکان میبینند.
او جشنواره رنگ بهشت را فرصتی برای شنیدن صداهای تازه و مشارکت کودکان در حکمرانی معنا دانست و تصریح کرد: کودکان نه مخاطبان حاشیهای، بلکه شرکای واقعی در ساختن آیندهای انسانیتر هستند.
شیراز؛ پیامآور گفتوگو با جهان
مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، نیز با اشاره به جایگاه هنری و تاریخی شیراز، آن را شهری دانست که هنرمندانش همواره کوشیدهاند آیینهدار صلح و دوستی باشند.
او با طرح مفهوم جایگاه کیفیت برای شیراز، به نامگذاری خیابانی در تهران به نام بهار شیراز اشاره کرد و این موضوع را نشاندهنده جایگاه ارجمند این شهر در ذهن مخاطبان دانست.
معاون استاندار فارس تأکید کرد: شیراز صرفاً متعلق به شیرازیها نیست و بهعنوان شهری برای جهانیان، پیامی برای گفتوگو دارد.
پارسایی با قدردانی از برگزاری جشنواره نقاشی کودکان، آن را پلی برای ارتباط با جهان و بازنمایی زیباییهای شیراز توصیف کرد و گفت: این رویداد مسئولیت ما را برای حفظ میراث مشترک بشری سنگینتر میکند.
حمیدرضا غلامزاده، دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران، نیز به نقش فعال شیراز در مجمع شهرداران آسیایی اشاره و این شهر را یکی از معدود شهرهای ایرانی فعال در حوزه بینالملل توصیف کرد.
او با تأکید بر اهمیت رویکرد فرهنگی در مدیریت شهری، ابتکار شیراز در برگزاری جشنواره رنگ بهشت را اقدامی ارزشمند برای استفاده از ظرفیت کودکان در دیپلماسی عمومی دانست.
دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با اشاره به اینکه مردم مبنای دیپلماسی عمومی هستند، خاطرنشان کرد: این رویداد با گردهم آوردن آثار کودکان از شهرها و کشورهای مختلف، بستری را برای شناخت متقابل ملتها و گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه فرهنگی فراهم کرده است.
دیپلماسی فرهنگی در قاب هنر کودک
بنابراین گزارش، این رویداد با سخنرانی هاشم مظاهریزاده، دبیر جشنواره بینالمللی رنگ بهشت و رئیس اداره ارتباطات بین الملل شهرداری شیراز درخصوص گاهشمار جشنواره، اهداف، گروههای سنی و کشورهای شرکتکننده و همچنین برندگان آن، و فصیحه عزمی، سفیر سریلانکا در جمهوری اسلامی ایران در خصوص این رویداد، و روبانچینی میرلا کارمن گرکو، سفیر رومانی در جمهوری اسلامی ایران، در آیین رونمایی از این نمایشگاه ادامه یافت.
گفتنی است، آنچه رنگ بهشت را از یک رقابت هنری ساده متمایز میکند، رویکرد دیپلماتیک آن در بستر خانواده و هنر کودک است.
این جشنواره که به همت اداره ارتباطات بینالملل و همراهی اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری شیراز برگزار شد، با دعوت از ذهنهای خلاق برای ترسیم میراث شیراز و اشتراکگذاری هویت شهرهای مختلف جهان، عملاً به گفتوگویی میانفرهنگی دامن زده و جایگاه شیراز را بهعنوان یک مقصد بینالمللی فرهنگی تثبیت میکند.
منبع: شهرداری شیراز