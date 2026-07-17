پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته

رئیس‌جمهور در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی، این پیروزی ارزشمند را نمایش برتری و جایگاه ممتاز ایران در این رشته افتخارآفرین و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشورمان به شرح زیر است:

کسب عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان برای نهمین بار، افتخاری بزرگ برای ملت ایران و نشانه‌ای روشن از اراده، پشتکار، خودباوری و توانمندی فرزندان این سرزمین است.

این پیروزی ارزشمند که با نمایش درخشان ملی‌پوشان ما در رقابت‌های جهانی چین و با کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ همراه شد، بار دیگر برتری و جایگاه ممتاز ایران را در این رشته افتخار آفرین به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.

اینجانب این دستاورد بزرگ را به ورزشکاران شایسته این تیم، کادر فنی و اجرایی، خانواده‌های محترم آنان، جامعه ورزش جانبازان و همه مردم شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.

برای این عزیزان که با اتکا به اراده و تلاش، محدودیت‌ها را به فرصت و دشواری‌ها را به موفقیت تبدیل می‌کنند، آرزوی سلامت، سربلندی و موفقیت دارم و امیدوارم با حفظ همین روحیه و انسجام، در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز پرچم پرافتخار ایران را بر فراز جهان به اهتزاز درآورند و یک بار دیگر موجبات غرور و شادی ملت بزرگ ایران را فراهم سازند.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، تیم والیبال نشسته ایران
خبرهای مرتبط
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
واکنش پزشکیان به لفاظی‌های ترامپ: سخنان بی‌ادبانه شایسته آنهاست و نه ملت ایران
پزشکیان: حفظ وحدت و انسجام ملی، مهم‌ترین سرمایه کشور در مواجهه با تهدیدهاست
تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت انسجام ملی/ ثبت ملی آیین تشییع رهبر شهید در فهرست میراث ناملموس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر نزدیک‌تر می‌کنند
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
آخرین اخبار
سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین: ایران استوار و ماندگار خواهد ماند
آمریکایی‌ها هر لحظه خود را به ساعت صفر نزدیک‌تر می‌کنند
نامه ایروانی به شورای امنیت در پی اقدامات جنگی آمریکا علیه ایران
سخنگوی شورای نگهبان: خلأ قانونی برگزاری جلسات مجازی مجلس برطرف شد
سردار موسوی: شلیک‌های موثر و هدفمند بر سر دشمن تا بازگشت آرامش به جنوب ادامه خواهد داشت
پیام تبریک پزشکیان در پی قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس ایران
بیانیه شورای نگهبان به‌مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس این نهاد
عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است
پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته
سپاه: حمله به مردم و زیرساخت‌های غیرنظامی تاوان بسیار سخت و بیچاره کننده‌ای خواهد داشت
عراقچی: نفوذ اسرائیل در آمریکا به زودی بر ملا خواهد شد
پیام قالیباف در پی قهرمانی تیم والیبال نشسته
انتقام خون امام شهید تا خروج آمریکا از منطقه و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت
سکو و موشک‌های هی‌مارس در کویت، محل استقرار نیرو‌های آمریکایی و ضدانقلاب در هم کوبیده شدند
انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی در حملات موشکی و پهپادی سپاه
رادار کنترل دریایی و رادار کنترل هوایی ارتش تروریست آمریکا در عمان منهدم شد
پایگاه دشمن در کویت به آتش کشیده شد
حملات پهپادی ارتش به مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت
حمله غافلگیرانه به مرکز فرماندهی عملیات ویژه دشمن در سوریه در قصاص خون سربازان شهید ایرانشهر
تفاهم‌نامه بی‌اعتبار/ کدام‌ مواد از یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا نقض شده است؟
مراکز و پایگاه آمریکا در بحرین آماج حملات پهپادی ارتش
سردار شکارچی: مدیریت تنگه هرمز به قبل از ۹ اسفند بازنخواهد گشت
برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حسینیه شماره ۲ جماران