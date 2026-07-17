پیام تبریک پزشکیان در پی کسب عنوان قهرمانی جهان و سهمیه المپیک توسط تیم ملی والیبال نشسته

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری کشورمان به شرح زیر است:

کسب عنوان قهرمانی جهان توسط تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان برای نهمین بار، افتخاری بزرگ برای ملت ایران و نشانه‌ای روشن از اراده، پشتکار، خودباوری و توانمندی فرزندان این سرزمین است.

این پیروزی ارزشمند که با نمایش درخشان ملی‌پوشان ما در رقابت‌های جهانی چین و با کسب سهمیه بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ همراه شد، بار دیگر برتری و جایگاه ممتاز ایران را در این رشته افتخار آفرین به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.

اینجانب این دستاورد بزرگ را به ورزشکاران شایسته این تیم، کادر فنی و اجرایی، خانواده‌های محترم آنان، جامعه ورزش جانبازان و همه مردم شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.

برای این عزیزان که با اتکا به اراده و تلاش، محدودیت‌ها را به فرصت و دشواری‌ها را به موفقیت تبدیل می‌کنند، آرزوی سلامت، سربلندی و موفقیت دارم و امیدوارم با حفظ همین روحیه و انسجام، در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۸ نیز پرچم پرافتخار ایران را بر فراز جهان به اهتزاز درآورند و یک بار دیگر موجبات غرور و شادی ملت بزرگ ایران را فراهم سازند.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران