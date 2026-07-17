باشگاه خبرنگاران جوان -در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب از سوی آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی با بیان خصوصیات و ویژگی‌های رهبر شهید در ابعاد مختلف گفت: ایشان انسانی بلند نظر بود که در اقتصاد و سیاست شخصیت کم نظیری بود و کشور را از گردنه‌ها و توطئه‌های مختلفی عبور داد.

حجت الاسلام حسینی قمی تاکید کرد شهادت ایشان تاثیر بسیار زیادی در جامعه و کشور داشت شهادت رهبر انقلاب در عین حال که بر‌ای همه مردم سخت بود، اما این شهادت برکات و فوائد بسیاری برای کشور داشت و باعث ایجاد انسجام و همبستگی اجتماعی در کشور شد.

گفتنی ست مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای از سوی آیت الله جعفر سبحانی امشب بعد از فریضه عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار خواهد شد.

منبع:خبر حوزه