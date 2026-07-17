عارف: حمایت همه جانبه از تیم والیبال نشسته، تکلیفی راهبردی است

معاون اول رییس جمهور با تبریک کسب قهرمانی تیم والیبال نشسته در جهان و کسب سهمیه المپیک تاکید کرد که حمایت تمامی ارکان دولت و دستگاه‌های مسئول از این ورزشکاران به عنوان سرمایه‌های نمادین یک تکلیف راهبردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

فتح دگرباره سکوی قهرمانی جهان و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران توسط دلاورمردان تیم ملی والیبال نشسته، بار دیگر قدرت اراده، ایمان و شایستگی بی‌پایان فرزندان این مرز و بوم را به رخ جهانیان کشید.

این قهرمانی مقتدرانه و کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸، فراتر از یک دستاورد ورزشی، جلوه‌ای از ایستادگی، غرور ملی و تبلور همت شکست‌ناپذیری است که هیچ مانعی را برنمی‌تابد.

اینجانب با تبریک این پیروزی بزرگ به ملت شریف ایران، دلاوران سرافراز و کادر فنی تیم ملی، موکداً تصریح می‌نمایم که حفظ این جایگاه رفیع و استمرار این افتخارآفرینی‌ها، نیازمند عزم ملی و جهاد پشتیبانی است.

تمامی ارکان دولت و دستگاه‌های مسئول در نظام موظفند با هم‌افزایی همه‌جانبه، تامین امکانات شایسته و مادی و برطرف کردن سریع موانع، بستر و شرایط لازم را برای بالندگی و آسودگی خاطر این قهرمانان ملی فراهم سازند. حمایت همه‌جانبه از این سرمایه‌های نمادین، یک تکلیف راهبردی و بی‌وقفه برای تمام دستگاه‌های اجرایی است.

توفیق روزافزون قهرمانان غیور کشورمان را در تمامی میادین از درگاه احدیت خواستارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، تیم والیبال نشسته ایران
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