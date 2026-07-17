باشگاه خبرنگاران جوان؛فلاحتی ـ مهدی منصوریان رئیس هیئت تیراندازی باکمان استان یزد گفت: مسابقات تیراندازی با کمان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان در رده سنی آزاد و در دو رشته ریکرو و کامپوند، در مسافت ۳۰ متر و فضای باز برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، بیش از ۴۰ کماندار از سراسر استان یزد در دو بخش بانوان و آقایان با یکدیگر به رقابت پرداختند و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

منصوریان ادامه داد: برگزاری این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ایجاد نشاط ورزشی و ارتقای سطح فنی ورزشکاران استان انجام شد.

او تصریح کرد: هیئت تیراندازی با کمان استان یزد ضمن قدردانی از حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و عوامل اجرایی، ابراز امیدواری کرد با استمرار برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه رشد هرچه بیشتر این رشته ورزشی و شناسایی استعداد‌های برتر در استان فراهم شود.

مسابقات تیراندازی با کمان به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، امروز جمعه ۲۶ تیرماه به همت هیئت تیراندازی با کمان شهرستان یزد و با همکاری هیئت تیراندازی باکمان استان یزد برگزار شد.