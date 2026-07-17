باشگاه خبرنگاران جوان - زید بن علی(ع)، فرزند امام سجاد(ع)، شخصیتی برجسته و اثرگذار در تاریخ اسلام است. او عالمی قرآن‌دوست، فقیهی آگاه و مجاهدی نستوه بود که علیه ستم امویان قیام کرد و با شهادتش، نام خود را به عنوان نمادی از عدالت‌خواهی ماندگار ساخت.

زید بن علی بن الحسین(ع) از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار تاریخ اسلام است که نام او با علم، عبادت، شجاعت و قیام علیه ستم گره خورده است. او فرزند امام سجاد(ع) و از خاندان رسالت بود؛ خاندانی که در سخت‌ترین روزگار تاریخ اسلام، پاسدار دین، اخلاق و عدالت باقی ماندند. زید در محیطی رشد کرد که علم و معنویت در آن موج می‌زد و از محضر پدر، برادرش امام محمدباقر(ع) و برادرزاده‌اش امام جعفر صادق(ع) بهره‌های فراوان برد. همین تربیت اصیل، از او عالمی قرآن‌دوست، فقیهی آگاه و مجاهدی نستوه ساخت. آنچه زید را در تاریخ ماندگار کرده، تنها دانش و عبادت او نیست، بلکه روحیه عدالت‌خواهی و ایستادگی‌اش در برابر ظلم امویان است. او در روزگاری می‌زیست که فساد سیاسی و فشار بر اهل بیت(ع) به اوج رسیده بود و سکوت در برابر آن را جایز نمی‌دانست. از همین رو، قیام او در حافظه تاریخی مسلمانان به عنوان نمادی از امر به معروف، نهی از منکر و خونخواهی از مظلومان ثبت شده است. هرچند فرجام قیامش با شهادت و غربت همراه بود، اما نام او به عنوان یکی از چهره‌های بزرگ و بیدارگر تاریخ اسلام باقی ماند. در ادامه مروری بر زیست و قیام او داریم.

جایگاه علمی و خانوادگی زید بن علی

زید بن علی(ع) در خانه‌ای چشم به جهان گشود که سرچشمه علم و فضیلت بود. او فرزند امام زین‌العابدین(ع) و برادر امام محمدباقر(ع) بود و در فضای معنوی خاندان پیامبر(ص) رشد یافت. این پیوند خانوادگی، تنها یک نسبت نسبی نبود، بلکه نشانه‌ای از تربیت مستقیم در مکتب اهل بیت به شمار می‌رفت. زید در دوران جوانی به فراگیری علوم دینی پرداخت و در محضر پدر، برادر و برادرزاده‌اش امام صادق(ع) با معارف قرآن، حدیث، فقه و کلام آشنا شد. منابع تاریخی، او را فردی فقیه، آگاه و اهل تدبر معرفی کرده‌اند. شیخ مفید در الارشاد، زید را پس از امام باقر(ع) از دیگر برادرانش برتر دانسته و او را مردی پارسا، سخاوتمند، شجاع و اهل جهاد توصیف کرده است. این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که زید تنها یک شخصیت عاطفی یا سیاسی نبود، بلکه از پشتوانه علمی و اخلاقی عمیقی برخوردار بود. او در محیط علمی مدینه رشد کرد و با قرآن و حدیث انس داشت؛ به گونه‌ای که بسیاری او را در شمار عالمان بزرگ اهل بیت می‌شناختند.

از زید کتاب‌هایی نیز یاد شده است. مشهورترین اثر منسوب به او، کتاب «الصفوة» است که در آن مباحث امامت و خلافت ائمه(ع) بررسی شده و با استناد به بیش از 150 آیه قرآن، به دفاع از حقیقت امامت پرداخته است. آثار دیگری همچون «المجموع فی الفقه»، «أخبار زید بن علی»، «تثبیت الإمامة» و رساله‌هایی در حقوق الهی و رد بر قدریه نیز به او نسبت داده شده است. این مجموعه، جایگاه زید را به عنوان یک اندیشمند دینی برجسته‌تر نشان می‌دهد.

القاب و ویژگی‌های شخصیتی زید

زید بن علی علیه‌السلام در میان مردم و عالمان با لقب‌ها و اوصاف گوناگونی شناخته می‌شد. کنیه او را «ابوالحسین» نوشته‌اند و از القاب مشهورش «زید شهید» است؛ لقبی که به روشنی سرنوشت او را بازگو می‌کند، زیرا در راه عدالت و مبارزه با ظلم به شهادت رسید. در برخی منابع، از لقب «زید الازیاد» نیز برای او یاد شده است؛ لقبی که برای نشان دادن عظمت مقام او در میان کسانی که نام زید داشتند، به کار می‌رفت. اما مهم‌تر از همه این عناوین، شخصیت واقعی زید بود. او فردی زاهد، عبادت‌پیشه، شجاع و ستم‌ستیز بود. کسانی که او را دیده بودند، از شدت خوف او از خدا و جاری شدن اشک بر چهره‌اش سخن گفته‌اند. ابو الجارود نقل می‌کند که در مدینه از هرکسی درباره زید پرسیدم، او را «حلیف القرآن» نامیدند. یعنی هم‌پیمان و هم‌نشین قرآن. این لقب به خوبی نشان می‌دهد که او چه اندازه با قرآن مأنوس بوده و چه جایگاه والایی در تلاوت، تدبر و عمل به آیات الهی داشته است. زید از آن دسته عالمانی نبود که در برابر ظلم سکوت کنند. او در برابر جهل، تحریف و ستم، روحی ناآرام داشت و همین ویژگی، او را به حرکت واداشت. از نگاه او، دینداری واقعی با انفعال و سازش با ستمگران سازگار نبود. بنابراین، شخصیت زید آمیزه‌ای از معنویت، علم، شجاعت و مسئولیت اجتماعی بود؛ شخصیتی که در تاریخ اسلام کمتر نظیر دارد.

زید و امامان معصوم و مسئله امامت

یکی از نکات مهم در شناخت زید، رابطه او با امامان معصوم، به‌ویژه امام صادق(ع) است. برخی از گزارش‌های تاریخی و روایی نشان می‌دهد که زید، امامت امام صادق(ع) را می‌پذیرفت و خود را از عترت ایشان می‌دانست، نه مدعی امامت مستقل. در روایتی از محمد بن مسلم نقل شده که:«بر زید بن علی(ع) وارد شدم و گفتم گروهی می‌گویند تو صاحب این امر(امامت) هستی. پاسخ داد نه؛ اما من از عترت ایشان هستم. گفتم پس چه کسی این کار را پس از شما متصدی خواهد شد؟ پاسخ داد: هفت تن از خلفاء که مهدی(عج) از ایشان است. ابن مسلم گفت: پس از آن بر امام باقر(ع) وارد شدم و این جریان را خبر دادم. حضرت فرمود: برادرم زید راست گفت، در آینده‌ای نزدیک پس از من، هفت تن از اوصیاء این امر را عهده‌دار خواهند شد و مهدی(عج) نیز از آن‌هاست...»( قمی، کفایة الاثر، ۱۴۰۱ق، ص۳۰۹ و مجلسی، بحارالأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۴۶، ص۲۰۰)

این روایت و روایات مشابه، نشان‌دهنده اعتقاد زید به جایگاه امامان معصوم و التزام او به ولایت آنان است. رابطه او با امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز بر پایه ادب، ارادت و اطاعت بود. نقل شده است که او چند بار به محضر برادر بزرگوارش، امام محمدباقر(ع) رسید و از آن حضرت اجازه خروج و قیام خواست اما امام(ع) با توجه به اوضاع زمانه و ضرورت بردباری برای حفظ شیعه زید را از قیام بازداشت و او نیز به دستور امام(ع) گردن نهاد؛ تا اینکه پیشوای پنجم شیعیان به شهادت رسید و پس از ایشان، امام صادق(ع) به مقام امامت رسیدند. زید چند بار به دیدار ایشان رفت و از امام(ع) خواست اجازه قیام دهد. آن‌ حضرت نیز عمویش را به بردباری دعوت می‌کردند تا اینکه یک ‌بار پس از مشاهده دلتنگی زید و شوق او برای قیام در برابر اُمویان فرمودند: «عموجان! اگر دوست داری که همان شخص به‌ دار آویخته در کُناسه کوفه باشی، راه همین است». زید راه شهادت را انتخاب کرد و تصمیم گرفت برای آغاز قیام به کوفه سفر کند. نقل است وقتی برای خداحافظی به محضر امام صادق(ع) مشرف شد، امام(ع) هنگام بدرقه وی فرمودند: «وای بر کسی که ندای او را بشنود و به یاری‌اش نشتابد.»

زمینه‌های قیام و اعتراض به ظلم امویان

دوران زندگی زید، از سخت‌ترین دوره‌های حاکمیت امویان بود. حکومت اموی با فشار سیاسی، تحقیر اهل بیت علیهم‌السلام و رواج فساد، جامعه اسلامی را از مسیر اصلی خود دور کرده بود. زید که روحی حساس و عدالت‌خواه داشت، نمی‌توانست نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت بماند. او بارها با ظلم و بی‌عدالتی روبه‌رو شد و هر بار، سکوت را خلاف وظیفه دینی خود می‌دید. نقل است که هنگامی که هشام بن عبدالملک در برابر او به امام باقر(ع) جسارت کرد، زید به شدت برآشفت و هشام را از مسیر دین خارج دانست. همین موضع‌گیری باعث شد خلیفه اموی درصدد حذف او برآید. زید به خوبی می‌دانست که قیام بدون پشتوانه مردمی و وفاداری واقعی، راهی پرخطر است؛ با این حال، بیداد امویان او را به جایی رساند که قیام را تنها راه ممکن برای اعتراض می‌دید. او از مدینه به کوفه رفت؛ شهری که سابقه‌ای تلخ از بی‌وفایی و پیمان‌شکنی داشت، اما در عین حال مرکز تجمع بسیاری از ناراضیان از حکومت اموی بود. مردم کوفه با زید بیعت کردند و شمار آنان را تا پنجاه هزار نفر نوشته‌اند. قیام زید، با شعار او امر به معروف و نهی از منکر بود و این شعار، عمق دینی و اجتماعی حرکتش را نشان می‌داد.

خیانت کوفیان و ماندگاری پیام زید

با آغاز قیام، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، وفاداری کوفیان پایدار نماند. از آن جمعیت انبوه، تنها شمار اندکی در کنار زید ماندند. گفته‌اند حدود 300 نفر او را همراهی کردند و در نهایت، در میدان نبرد، بیشتر یارانش به شهادت رسیدند. زید نیز در نبرد زخمی شد و در لحظات پایانی، یاران اندکش او را از معرکه بیرون آوردند. او وصیت کرد پیکرش را پنهان و در میان آب یا نهری دفن کنند تا دشمن به آن دست نیابد؛ اما خیانت یکی از افراد، محل دفن را آشکار کرد. حاکم اموی کوفه، جسد زید را از خاک بیرون آورد، سر او را برای هشام بن عبدالملک فرستاد و پیکرش را بر دروازه کناسه کوفه به دار آویخت.

این رفتار وحشیانه، بار دیگر چهره حقیقی امویان را آشکار کرد. با این حال، شهادت زید پایان راه او نبود؛ بلکه آغاز ماندگاری نام او در تاریخ شد. او به زید شهید مشهور شد و قیامش به نمادی از مقاومت در برابر ظلم تبدیل گشت. امروزه آرامگاه یحیی بن زید، در میامی، زیارتگاه بسیاری از دلدادگان اهل بیت است. زید بن علی(ع) با وجود فرجام تلخ قیامش، از یاد نرفت؛ زیرا او نه برای پیروزی ظاهری، بلکه برای احیای حقیقت برخاست.

منبع: قدس آنلاین