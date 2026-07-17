رئیس جمهور در پیام قهرمانی تیم ملی تکواندو میکس کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ کره جنوبی را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، این موفقیت ارزشمند را نشان دهنده استعداد، اراده و ظرفیت‌های کم نظیر جوانان ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی دانست و تصریح کرد: امیدوارم ورزشکاران عزیز کشورمان همچنان با تکیه بر توانمندی و همت خود، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارند و پیام‌آور عزت، امید و سربلندی برای ملت بزرگ ایران باشند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی تیم ملی تکواندوی میکس کشورمان در رقابت‌های جهانی جام جهانی۲۰۲۶ کره جنوبی، بار دیگر استعداد، اراده و ظرفیت‌های کم‌نظیر جوانان ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌المللی به نمایش گذاشت.

با افتخار این موفقیت ارزشمند را به ملت ورزش دوست ایران، جامعه ورزش کشور، مربیان، کادر فنی و تمامی دست‌اندرکاران این افتخارآفرینی تبریک می‌گویم و از تلاش‌های ثمربخش آنان قدردانی می‌کنم.

امیدوارم ورزشکاران عزیز کشورمان همچنان با تکیه بر توانمندی و همت خود، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین جهانی برافراشته نگاه دارند و پیام‌آور عزت، امید و سربلندی برای ملت بزرگ ایران باشند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری
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