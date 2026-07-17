باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین دوره رقابتهای ردههای سنی آسیا قهرمانی آسیا به میزبانی بانکوک تایلند در حال برگزاری است و محمدمهدی غلامی، پس از صعود به فینال ماده ۱۰۰ متر پروانه با ثبت زمان ۵۴.۵۱ ثانیه، عنوان قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داد و شناگران سریلانکا و ویتنام نیز در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
این شناگر در مرحله مقدماتی با ثبت زمان ۵۵.۴۶ ثانیه و کسب رتبه پنجم راهی فینال شده بود، در مسابقه نهایی عملکردی چشمگیر از خود به نمایش گذاشت و با بهبود نزدیک به یک ثانیهای رکورد خود به مدال طلا رسید.
محمدمهدی غلامی پیش از این در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با کسب دو مدال طلا، عنوان پرافتخارترین ورزشکار کاروان ایران را به خود اختصاص داده بود و در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی نیز موفق به کسب مدال برنز شد.
طلای غلامی، نخستین مدال طلای کاروان شنای ایران در این دوره از رقابتهای قهرمانی ردههای سنی آسیا محسوب میشود