رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس با گرامیداشت سالروز تشکیل شورای نگهبان، این نهاد را عماد دین و ملت و گلوگاه حیاتی اداره کشور خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز پرنیان در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه شهر شیرازضمن گرامی داشت ۲۶ تیر ماه سالروز تشکیل نهاد مقدس شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان به تعبیر معمار کبیر انقلاب، حضرت امام (ره)، حافظ اسلام و قانون اساسی است و بهعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، وظیفه حراست از قانون اساسی و شرع، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد و در حقیقت، حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۶۸ و در ابتدای زعامت رهبری فرمودند که امام خمینی (ره) شورای نگهبان را بسیار بزرگ میدانستند و بارها در وصایا و بیانات خود بر اهمیت آن تأکید داشتند و افزودند: من هم انشاءالله این خط و این راه را ادامه خواهم داد.
پرنیان با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برجسته رهبر شهید انقلاب، اهتمام ویژه به قانونگرایی و اجرای دقیق احکام شرع و تأکید همیشگی ایشان بر صیانت از احکام شرع بود، با اشاره به توصیههای رهبر شهید به شورای نگهبان، بهویژه فقها، گفت: پاسداری کامل از احکام اسلام، مهمترین توصیه ایشان بود.
او افزود: التزام به قانون، عدم ملاحظه اشخاص و گروهها، مانع نشدن در مسیر اقدام قاطع قانونی، پافشاری بر اجرای قانون، اجرای قانون بدون سلیقه و بدون ملاحظه اشخاص، حفظ استقلال و خلوص شورای نگهبان، ضابطهمندی مقدم بر مصلحتاندیشی و توجه به عدالت در قانونگذاری، از جمله توصیههای همیشگی امام شهید به اعضای شورای نگهبان بود.
پرنیان با اشاره به اینکه شورای نگهبان از منظر رهبر شهید جایگاهی ویژه داشت، اظهار کرد: نگاه ایشان این بود که شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مؤمنین است و از این منظر، نبض اسلامیت نظام به شمار میرود و شورا برای نظام، اهمیتی حیاتی دارد؛ بهگونهای که بود و نبود آن، به معنای بود و نبود نظام جمهوری اسلامی است.
رییس دفتر نظارت استان فارس تصریح کرد: رهبر شهید شورای نگهبان را گلوگاه و مرکز حیاتی اداره کشور، حافظ هویت نظام، تضمینکننده قوام نظام، ارزشها و اصول انقلاب و مؤثرترین دستگاه برای حفظ سلامت نظام میدانستند.
پرنیان با اشاره به سیره امامین انقلاب در قبال شورای نگهبان گفت: حراست از جایگاه شورای نگهبان، همکاری با این شورا در انجام وظایف قانونی و حفظ حرمت و شأن آن، همواره مورد تأکید بوده است.
او با تاکید بر اینکه امام (ره) بر احترام به نظر شورای نگهبان و پذیرش مطلق نظرات آن تأکید داشتند و نسبت به خطرناک بودن تضعیف این نهاد هشدار میدادند، ادامه داد: رهبر شهید نیز تصریح کردند «اگر خدایناکرده روزی شورای نگهبان تضعیف شود، مطمئناً ضربهای جبرانناپذیر به انقلاب وارد خواهد شد» و مقام معظم رهبری نیز همواره از مردم و مسئولان خواستهاند با شورای نگهبان همکاری و این شورا را در انجام وظایف قانونی یاری کنند.
پرنیان درباره جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی اظهار کرد: این شورا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه خاص و ویژهای دارد، بهنحویکه نبودن آن در کنار مجلس، موجب عدم اعتبار مجلس است؛ یعنی اعتبار مجلس به اعتبار شورای نگهبان است. علت اصلی پیشبینی این نهاد در قانون اساسی، دو مسئله «حراست از احکام اسلام» و «صیانت از قانون اساسی» است و نخستین رسالت آن، نظارت بر امر قانونگذاری است تا قانونی خلاف شرع و قانون اساسی تصویب نشود.
این مقام مسئول تأکید کرد: در این ساختار، فقها مسئول بررسی عدم مغایرت با شرع هستند و عدم مغایرت با قانون اساسی بر عهده همه اعضاست و این ترکیب ۱۲ نفره، ساختاری مطلوب و جامع را شکل داده است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس دومین کارکرد شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی دانست و گفت: مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا وظیفه دارد ابهامات احتمالی در قانون اساسی را برطرف کند همچنین با توجه به ترکیب شورا از شش فقیه و شش حقوقدان و استقلال آن از سایر قوا، میتوان در یک بررسی تطبیقی گفت که کشور ما در موضوع تفسیر قانون اساسی، جایگاهی منحصربهفرد و ممتاز دارد.
او، سومین وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات عنوان کرد و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره میشود و اصل ششم قانون اساسی نیز بر اداره امور کشور از طریق انتخابات ریاستجمهوری، نمایندگان مجلس و همهپرسیها تأکید دارد و قانون اساسی برای صیانت از آرای مردم، اصل ۹۹ را به نظارت شورای نگهبان اختصاص داده و این شورا تنها مرجع ناظر بر روند برگزاری انتخابات است؛ از این رو، بهرهگیری از ابزارها و امکانات لازم برای انجام این نظارت، امری ضروری است.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید در سال ۷۹ در دیدار با اعضای شورای نگهبان مبنی بر ضرورت ایجاد تشکیلاتی ثابت، قوی، چابک و آمادهبهکار در تمام سال، گفت: در پی این دستور، دفاتر نظارتی در استانها، شهرستانها و مراکز حوزههای انتخابیه تشکیل شد که در استان فارس نیز ۱۵ مرکز ایجاد شد. یک سال بعد و در سال ۸۰ نیز رهبر شهید در دیدار مجدد با اعضای شورای نگهبان، مجموعههای استانی و نظارتی را بسیار مهم دانستند و بر تقویت هرچه بیشتر آنها تأکید کردند.
پرنیان با اشاره به تشکیل دفاتر نظارتی در شهرستانهای استان، تاکید کرد: افراد مورد اعتماد و کارآمد از اقشار مختلف جذب شدند و آموزشهای مستمر به آنها ارائه میشود تا در امر نظارت بر انتخابات، دقت لازم را داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: برای صیانت از آرای مردم و جمهوریت نظام، ناظران امین شورای نگهبان مدافعان حریم مردمسالاری دینی هستند و بهعنوان چشم بینای شورای نگهبان در حفظ جمهوریت نظام و تحقق مردمسالاری دینی ایفای نقش میکنند.
پرنیان در ادامه سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید انقلاب»، ایشان را شخصیتی کمنظیر، اندیشمندی برجسته، فقیهی عادل و سیاستمداری با تقوا توصیف کرد و گفت: سالها باید بررسی و مطالعه شود تا ابعاد شخصیتی و منظومه فکری آن امام شهید تبیین شود. نقش ایشان در عرصههای علمی، نظامی و اقتدار ایران اسلامی، با وجود همه دشمنیها و تحریمها، چنان برجسته است که باید سالها بگذرد تا بتوان آن را بهدرستی بیان کرد.
پرنیان با بیان اینکه راه رشد، تعالی و پیشرفت کشور و نیز شکست توطئههای دشمن، توجه به توصیههای امامین انقلاب، یعنی معمار کبیر انقلاب و امام شهید، و اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب است، اظهار کرد: انسجام و وحدت حول محور ولایت، راه سعادت، خوشبختی و پیروزی ماست و همه ما مسئولیم با ایجاد وحدت، در کنار رزم رزمندگان، جنگ ترکیبی دشمن را به اذنالله بیاثر کنیم و توصیه رهبر کبیر انقلاب مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایتفقیه باشید تا به کشور شما آسیب نرسد» را مدنظر داشته باشیم.
منبع: شورای نگهبان