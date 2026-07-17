باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای متولی بخش معدن، دو چالش اساسی پیشروی این بخش را کمبود اطلاعات پایه اکتشافی و کاهش نیروی انسانی متخصص عنوان کرد.
سمیعینژاد در نشست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به بررسیهای انجامشده در کارگروههای تخصصی تدوین برنامههای بخش معدن اظهار کرد: در این جلسات، برنامههای توسعهای بخش معدن بر مبنای سیاستهای کلی و اهداف برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای اجرایی برای رفع موانع پیشروی این بخش بررسی شده است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائهشده در این نشست افزود: یکی از مهمترین دغدغههای امروز بخش معدن، محدود بودن دسترسی به اطلاعات پایه و دادههای اکتشافی است؛ موضوعی که میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای معدنی را با چالش مواجه کند. از اینرو لازم است با همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، این مسئله در سطح دولت بهصورت جدی پیگیری و برطرف شود.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو، دومین چالش راهبردی این حوزه را کمبود نیروی انسانی متخصص دانست و گفت: کاهش استقبال دانشجویان از رشتههای معدن و علوم وابسته، زنگ خطری برای آینده این صنعت به شمار میرود و در صورت بیتوجهی، کشور در سالهای آینده با کمبود کارشناسان و متخصصان این حوزه روبهرو خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، بخش قابل توجهی از ظرفیت آموزشی رشتههای معدن در دانشگاهها تکمیل نمیشود و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه منابع انسانی را دوچندان کرده است.
سمیعینژاد با اشاره به اقدامات مشترک ایمیدرو و وزارت آموزشوپرورش برای رفع این چالش اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم آغازشده، توسعه آموزشهای معدنی از مقطع متوسطه و ایجاد رشته «دیپلم معدن» در مدارس است تا دانشآموزان از همان دوران تحصیل با ظرفیتها و فرصتهای این حوزه آشنا شوند و مسیر ورود آنان به دانشگاه و بازار کار بخش معدن هموار شود.
وی تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص باید از آموزش متوسطه و هنرستانها آغاز شود و ایجاد رشتههای تخصصی در دوره متوسطه میتواند ضمن افزایش جذابیت فعالیت در این حوزه، بخشی از نیاز آینده صنعت معدن کشور به نیروهای کارآمد را تأمین کند.
معاون وزیر صمت در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت همکاریهای میان ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و سایر دستگاههای مسئول، خاطرنشان کرد: با توسعه زیرساختهای اکتشافی و برنامهریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، میتوان مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی کشور را هموار کرد.