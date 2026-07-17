معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر خونی، از تامین کامل خون مجروحان حوادث اخیر جنوب کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر بابک یکتاپرست با اشاره به شرایط فعلی مراکز انتقال خون اظهار داشت: وضعیت ذخایر خونی کشور در حال حاضر در شرایط مطلوب قرار دارد و با پیش‌بینی‌های کمیته بحران سازمان انتقال خون، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس از یک هفته قبل، دستورالعمل افزایش خون‌گیری به همه پایگاه‌های استانی در سراسر کشور ابلاغ شد و ذخایر خونی استان‌های جنوبی از طریق شبکه ملی خون‌رسانی افزایش یافت.

این مقام مسئول افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته، به هنگام حملات دشمن که منجر به مصدومیت هموطنانمان در جنوب کشور شد، آمادگی کامل داشتیم و هیچ‌گونه مشکلی در تامین خون و فرآورده‌های خونی برای مجروحان این حوادث وجود نداشته است.

یکتاپرست در ادامه به محدودیت‌های نگهداری خون پرداخت و توضیح داد: خون و فرآورده‌های خونی دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند؛ به عنوان مثال، فرآورده‌ای مانند پلاکت تنها سه روز قابلیت مصرف و نگهداری دارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که هر اهداکننده حداقل تا سه ماه بعد از هر اهدای خون، امکان اهدای مجدد را نخواهد داشت، روند جمع‌آوری خون باید به دقت مدیریت شود.

در شرایط اضطراری و نیاز فوری به اهدای خون، اطلاعیه‌های رسمی صادر می‌شود

وی هشدار داد: مراجعه هیجانی افراد تحت تاثیر فراخوان‌های احساسی و خارج از نیاز سازمان، می‌تواند ما را در روز‌های آینده برای مدیریت ذخایر خونی به ویژه برای فراورده پلاکت با مشکل مواجه کند.

معاون سازمان انتقال خون ضمن قدردانی از دغدغه مندی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی گفت: از عزیزان خواهشمندیم بدون هماهنگی با این سازمان، به انتشار فراخوان‌های دعوت به اهدای خون نپردازند.

وی تاکید کرد: در شرایط اضطراری و نیاز فوری به اهدای خون، مراتب از طریق اطلاعیه‌های رسمی سازمان انتقال خون ایران به آگاهی هموطنان خواهد رسید.

یکتاپرست به یک نکته حیاتی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که نیاز به خون، یک نیاز همیشگی و روزمره است.

وی یادآور شد: بیمارانی نظیر مبتلایان به سرطان، بیماران دیالیزی، تالاسمی و غیره، همواره و به صورت مستمر برای درمان خود به خون و فرآورده‌های آن نیاز دارند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: از اهداکنندگان، به‌ویژه اهداکنندگان مستمر تقاضا داریم اهدای خون را در برنامه همیشگی خود بگنجانند و فقط بر اساس فراخوان‌های احساسی عمل نکنند.

منبع: سازمان انتقال خون

برچسب ها: سازمان انتقال خون ، ذخایر خون
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