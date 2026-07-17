رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کشور گفت:افزایش قیمت مصالح ساختمانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -کاظمی، رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کشور: افزایش قیمت مصالح ساختمانی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کشور با اشاره به وضعیت بازار مصالح ساختمانی گفت: به دلیل تداوم رکود در بخش ساخت‌وساز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال جاری کمتر از متوسط نرخ تورم در سایر کالاها بوده است.

کاظمی اظهار کرد: با وجود اینکه اغلب کالاها در سال جاری تحت تأثیر تورم قرار گرفته‌اند، بازار مصالح ساختمانی شرایط متفاوتی را تجربه کرده و به دلیل کاهش فعالیت‌های ساختمانی و رکود حاکم بر این بخش، رشد قیمت‌ها در این حوزه محدود بوده است.

وی افزود: در هفته جاری و با نزدیک شدن به پایان هفته، قیمت سیمان نسبت به هفته گذشته افزایش جزئی داشته که این موضوع ناشی از میزان عرضه در بورس کالا و افزایش تقاضا بوده است.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی کشور تصریح کرد: در حال حاضر، سیمان تیپ ۲ پاکتی ۵۰ کیلویی با قیمت حدود ۳۳۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود که نسبت به هفته گذشته افزایش اندکی را ثبت کرده است.

کاظمی درباره سایر اقلام مصالح ساختمانی نیز گفت: تاکنون سایر محصولات تغییر قیمتی محسوسی نداشته‌اند و بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت آن‌ها در مقایسه با ماه گذشته تقریباً ثابت مانده است.

وی تأکید کرد: رکود در ساخت‌وساز همچنان مهم‌ترین عامل کنترل قیمت‌ها در بازار مصالح ساختمانی به شمار می‌رود و تا زمانی که رونق به این بخش بازنگردد، انتظار جهش قابل توجه قیمت‌ها در اکثر محصولات وجود ندارد.