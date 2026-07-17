باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات قهرمانی کاراته جنوب شرق کشور با عنوان «یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب» امروز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ به همت باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان و با حضور گسترده ورزشکاران، مسئولان و خانواده‌های شهدا در سالن ورزشی شهید تجلی کرمان برگزار شد.

این رقابت‌ها در تمامی رده‌های سنی بخش پسران و با حضور بیش از ۴۵۰ کاراته‌کا از استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد برگزار شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی، توانمندی‌های فنی خود را برای کسب عناوین برتر به نمایش گذاشتند.

احسان رستگاری‌نژاد، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان در آیین برگزاری مسابقات، با اشاره به استقبال گسترده از این قابت‌ها گفت: امروز کرمان مفتخر بود میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های کاراته جنوب شرق کشور باشد؛ مسابقاتی که به نام دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب مزین شد و فضای رقابت را با عطر ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه ساخت.

وی افزود: حضور بیش از ۴۵۰ شرکت‌کننده از چهار استان کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد، بیانگر جایگاه ارزشمند کاراته در جنوب شرق کشور و اعتماد خانواده بزرگ این رشته به باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان در میزبانی رویداد‌های ملی است.

از بخش‌های شاخص این رویداد، پخش نماهنگی از دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بود که همزمان با آن، آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهیدان امیرمحمد احمدی و محمدمهدی حسینخانی، از شهدای جنگ رمضان، برگزار شد.

همزمانی روایت تصویری مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب با حضور خانواده‌های معظم شهدا، فضای سالن مسابقات را سرشار از احساس، معنویت و احترام به فرهنگ ایثار و شهادت کرد و ورزشکاران، مربیان و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یکی از ماندگارترین لحظات این رقابت‌ها را رقم زدند.

شهیدان امیرمحمد احمدی و محمدمهدی حسینخانی از فعالان ورزشی، فرهنگی و مذهبی استان کرمان بودند که در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر قم به شهادت رسیدند و نام آنان به عنوان نماد ایمان، فداکاری و مظلومیت نسل نوجوان ایران اسلامی در حافظه مردم ماندگار شد.

این مسابقات با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان، مسئولان ورزشی، پیشکسوتان، مربیان و داوران برگزار شد و بار دیگر ظرفیت کرمان در میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی و تلفیق ورزش قهرمانی با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.