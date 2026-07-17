رقابت‌های قهرمانی کاراته جنوب شرق کشور با عنوان «یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب» در کرمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات قهرمانی کاراته جنوب شرق کشور با عنوان «یادبود دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب» امروز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ به همت باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان و با حضور گسترده ورزشکاران، مسئولان و خانواده‌های شهدا در سالن ورزشی شهید تجلی کرمان برگزار شد.

این رقابت‌ها در تمامی رده‌های سنی بخش پسران و با حضور بیش از ۴۵۰ کاراته‌کا از استان‌های کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد برگزار شد و ورزشکاران در فضایی رقابتی، توانمندی‌های فنی خود را برای کسب عناوین برتر به نمایش گذاشتند.

کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر

احسان رستگاری‌نژاد، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان در آیین برگزاری مسابقات، با اشاره به استقبال گسترده از این قابت‌ها گفت: امروز کرمان مفتخر بود میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های کاراته جنوب شرق کشور باشد؛ مسابقاتی که به نام دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب مزین شد و فضای رقابت را با عطر ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه ساخت.

کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر

وی افزود: حضور بیش از ۴۵۰ شرکت‌کننده از چهار استان کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد، بیانگر جایگاه ارزشمند کاراته در جنوب شرق کشور و اعتماد خانواده بزرگ این رشته به باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان در میزبانی رویداد‌های ملی است.

کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر

از بخش‌های شاخص این رویداد، پخش نماهنگی از دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب بود که همزمان با آن، آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهیدان امیرمحمد احمدی و محمدمهدی حسینخانی، از شهدای جنگ رمضان، برگزار شد.

همزمانی روایت تصویری مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب با حضور خانواده‌های معظم شهدا، فضای سالن مسابقات را سرشار از احساس، معنویت و احترام به فرهنگ ایثار و شهادت کرد و ورزشکاران، مربیان و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یکی از ماندگارترین لحظات این رقابت‌ها را رقم زدند.

کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر

شهیدان امیرمحمد احمدی و محمدمهدی حسینخانی از فعالان ورزشی، فرهنگی و مذهبی استان کرمان بودند که در جریان حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهر قم به شهادت رسیدند و نام آنان به عنوان نماد ایمان، فداکاری و مظلومیت نسل نوجوان ایران اسلامی در حافظه مردم ماندگار شد.

کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر

این مسابقات با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت کرمان، مسئولان ورزشی، پیشکسوتان، مربیان و داوران برگزار شد و بار دیگر ظرفیت کرمان در میزبانی رویداد‌های بزرگ ورزشی و تلفیق ورزش قهرمانی با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

برچسب ها: مسابقات کاراته ، اخبار ورزشی کرمان ، باشگاه مقاومت
خبرهای مرتبط
کرمانی‌ها و کسب ۴ مدال رنگارنگ از مسابقات آسیایی فیلیپین
درخشش کرمان در مسابقات کاراته کارکنان پلیس کشور
کرمان؛
افتخار آفرینی کرمانی ها در رقابت های جام وحدت و دوستى
مسابقات کاراته سبک های آزاد در زرند
نفرات برتر مسابقات کاراته بین باشگاهی سه شهرستان جنوبی
درخشش کاراته کا‌های کرمانی در رقابت‌های تخصصی روستاییان و عشایر کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر
آخرین اخبار
کرمان میزبان ۴۵۰ کاراته‌کای جنوب شرق کشور +تصاویر