رویداد هنری «مشق ناتمام» با نگاهی به مظلومیت کودکان شهید جنگ تحمیلی سوم، در پل طبیعت تهران در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - امیرحسین شفیعی، مدیر مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز رویداد هنری «مشق ناتمام» در پل طبیعت تهران خبر داد و گفت: این پروژه که با همکاری هنرمندان تئاتر، موسیقی و هنر‌های تجسمی شکل گرفته، با نگاهی عمیق به موضوع کودکان شهید دفاع مقدس می‌پردازد.

شفیعی با اشاره به آمار تکان‌دهنده شهادت ۴۰۰ کودک در جنگ تحمیلی سوم، گفت: وقتی با تک تک عکس‌های این کودکان رو‌به‌رو می‌شویم و به چشمان پر از امید و آرزویشان خیره می‌شویم، تازه عمق این فاجعه را درک می‌کنیم که دشمن چه جنایتی بر علیه بی‌گناهان رقم زده است. نباید اجازه دهیم این موضوعات زود از یاد بروند و باید گفتمانی ماندگار در این باره ایجاد کنیم.

وی هنر را بهترین ابزار برای این گفتمان دانست و افزود: انتخاب پل طبیعت به عنوان محل برگزاری، به دور از هیاهو و شعار، فرصتی است تا شهروندان در سکوت و آرامش، چشم در چشم این کودکان مظلوم شوند و از نزدیک با قصه‌های ناتمام شان آشنا شوند.

مدیر هنر‌های نمایشی حوزه هنری، این رویداد را یکی از متفاوت‌ترین اتفاقات هنری پس از ۹ اسفند سال جاری توصیف کرد و مخاطب اصلی آن را خانواده‌ها و کودکان دانست و خاطرنشان کرد: در این فضای کاملاً خانوادگی، تلاش کردیم تا پاسخگوی پرسش‌های ذهنی کودکان درباره دوران جنگ باشیم.

گفتنی است: مشق ناتمام با اجرای نمایش، موسیقی، برنامه‌های تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها و نیز آیین شمع‌افروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزه‌های تجسمی، نمایش و موسیقی، و به تهیه‌کنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.

این رویداد، از چهارشنبه ۲۴ تیر تا شنبه ۲۷ تیر، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳، در پل طبیعت تهران، در حال برگزاری است.