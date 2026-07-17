باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۱:۳۰ امروز در پنجمین بازی خود در این رقابتها به مصاف چین میزبان رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد تا به دیدار نهایی این رقابتها صعود کند.
شاگردان عبدالرضا علیزاده اکثر نخستین حضور در یک رویداد بینالمللی را تجربه میکنند. تیم میزبان در این دیدار با استفاده از بلندگو، موزیک و همراهی تماشاگران بازیکنان خود را تشویق میکرد، به همین دلیل بازیکنان ایران در ست نخست این دیدار بهنوعی مقابل تماشاگران چینی غافلگیر شدند و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کردند. در ست چهارم هم تیم چین ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به سود خود خاتمه داد.اما ملیپوشان زیر ۱۸ سال ایران در دیگر ستهای این مسابقه به بازی برگشتند و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند تا با شکست سه بر دو میزبان به فینال این مسابقات صعود کنند.
والیبال نوجوانان ایران با هفت قهرمانی در قاره کهن که شش عنوان آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بهصورت متوالی بهدستآمده و یک قهرمانی در سال ۲۰۰۱، عنوان پرافتخارترین کشور رقابتهای قهرمانی آسیا را در پرونده کاری دارد.
ایران همچنین سه مدال نقره (۲۰۰۳، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴) و یک مدال برنز این مسابقات (۲۰۱۸) را در پرونده کاری خود دارد و شاگردان عبدالرضا علیزاده در سال ۲۰۲۶ برای یازدهمین بار راهی دیدار نهایی این مسابقات شدند و در صورت پیروزی در فینال برای هشتمین بار قهرمان این رده سنی آسیا میشوند.