تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران در پنجمین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به شکست چین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۱:۳۰ امروز در پنجمین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف چین میزبان رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد تا به دیدار نهایی این رقابت‌ها صعود کند.

شاگردان عبدالرضا علیزاده اکثر نخستین حضور در یک رویداد بین‌المللی را تجربه می‌کنند. تیم میزبان در این دیدار با استفاده از بلندگو، موزیک و همراهی تماشاگران بازیکنان خود را تشویق می‌کرد، به همین دلیل بازیکنان ایران در ست نخست این دیدار به‌نوعی مقابل تماشاگران چینی غافلگیر شدند و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کردند. در ست چهارم هم تیم چین ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به سود خود خاتمه داد.اما ملی‌پوشان زیر ۱۸ سال ایران در دیگر ست‌های این مسابقه به بازی برگشتند و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند تا با شکست سه بر دو میزبان به فینال این مسابقات صعود کنند.

والیبال نوجوانان ایران با هفت قهرمانی در قاره کهن که شش عنوان آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به‌صورت متوالی به‌دست‌آمده و یک قهرمانی در سال ۲۰۰۱، عنوان پرافتخارترین کشور رقابت‌های قهرمانی آسیا را در پرونده کاری دارد.

ایران همچنین سه مدال نقره (۲۰۰۳، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴) و یک مدال برنز این مسابقات (۲۰۱۸) را در پرونده کاری خود دارد و شاگردان عبدالرضا علیزاده در سال ۲۰۲۶ برای یازدهمین بار راهی دیدار نهایی این مسابقات شدند و در صورت پیروزی در فینال برای هشتمین بار قهرمان این رده سنی آسیا می‌شوند.

ابوالفضل پاشاامیری با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه بود. همچنین تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۶ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۲ پوئن در حمله، ۱۱ امتیاز در دفاع، ۶ پوئن سرویس و ۳۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا شنبه ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود و تیم ملی به مصاف برنده دیدار ژاپن و چین‌تایپه می‌رود.
برچسب ها: والیبال نوجوانان ، مسابقات والیبال
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