باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - کامران باقری لنکرانی فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: به طور کلی سالمندان برای کنترل فشار خون از برخی داروهای خاصی استفاده میکنند. سالمندانی که دچار بیماریهای زمینهای مانند نارسایی کلیه، فشار خون و قند خون هستند بیشتر در معرض گرمازدگی قرار میگیرند.
به گفته وی، گرمازدگی در بین سالمندان مبتلا به بیماریهای زمینهای منجر به بروز ضعف، بی حالی و کاهش هوشیاری میشود. کمآبی بدن سالمندان موضوع مهمی است و شاید برخی از افراد مسن متوجه کاهش آب بدن نشوند.
کامران باقری لنکرانی تاکید کرد: سالمندان در زمان اوج گرما از تردد در فضای باز پرهیز کنند و به صورت پیشگیرانه مایعات به میزان کافی بنوشند.
وی ادامه داد: افزایش دما در فصل تابستان سبب بروز گرمازدگی در افراد به ویژه گروه های در معرض خطر و سالمندان خواهد شد که این افراد باید مراقبتهای بیشتری از خود در برابر گرما داشته باشند.