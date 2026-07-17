یک منبع در کنسرسیوم خط لوله خزر از حمله به نفتکش «نوردیک زنیت» در نزدیکی پایانه این کنسرسیوم در دریای سیاه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع در کنسرسیوم «خط لوله خزر» اعلام کرد که نفتکش «نوردیک زنیت» شب گذشته هنگام حرکت به سمت پایانه دریایی این کنسرسیوم در دریای سیاه، هدف دو حمله قرار گرفت.

این منبع گفت: «این نفتکش در مسیر پایانه متعلق به کنسرسیوم ما در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفت که در پی آن آتش‌سوزی در عرشه کشتی رخ داد.»

وی افزود: «۱۳ نفر از خدمه نفتکش تخلیه شدند، اما ۹ نفر دیگر ترجیح دادند در کشتی باقی بمانند.»

این منبع خاطرنشان کرد که آتش‌سوزی با تلاش خدمه مهار شد، اما پس از این حمله، کشتی دیگر قابلیت بارگیری نفت را ندارد.

کنسرسیوم «خط لوله خزر» مسیر اصلی صادرات نفت قزاقستان است؛ کشوری که در رتبه دوازدهم بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان قرار دارد.

قزاقستان در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه صادرات نفت مواجه بوده است؛ از جمله حمله اوکراین به تاسیسات خط لوله خزر در اواخر نوامبر که موجب کاهش ظرفیت انتقال نفت از این خط لوله و در پی آن، تعلیق تولید در میدان بزرگ نفتی «تنگیز» شد.

بیش از ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از طریق روسیه انجام می‌شود. روسیه نیز بزرگ‌ترین سهامدار کنسرسیوم «خط لوله خزر» است؛ کنسرسیومی که نفت را از قزاقستان به بندر «نووراسییسک» روسیه در ساحل دریای سیاه منتقل می‌کند.

منبع: آر تی